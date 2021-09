NATTENS NYHETER: Bil sattes i brand • Personbil körde in i TMA-bil • Byavakt upptäckte stöld

Nattens nyheter

Övergiven bil sattes i brand. SOS larmades under natten mot onsdag om en brinnande bil mellan Långskog i Matfors och Malungen i Gävleborg på väg 548.

Kvinna snattade på mack – upptäcktes av byavakt. En byavakt blev under onsdagsmorgonen vittne till snatteri på Cirkle K i Bredsand. En patrull larmades till macken.

Personbil körde in i TMA-bil på E4 vid Njurundabommen: "En rejäl smäll". Vid 21-tiden under tisdagskvällen körde en personbil in i en TMA-bil på E4 i höjd med Njurundabommen. En person var inblandad i olyckan, men ska ha klarat sig utan allvarliga skador.

Buss utsatt för äppelkastning på Södermalm. Under tisdagskvällen fick polisen samtal gällande äppelkastning mot en buss som färdades på Branta Vägen på Södermalm.

