NATTENS NYHETER: Bilförare körde grovt rattfull – stoppades av polis • Coronaviruset ställer in sommarfestival

Polisen stoppade bil med körförbud – föraren misstänkt för grovt rattfylleri. En man blev brottsmisstänkt efter att ha stoppats i en poliskontroll i Svartvik.

Räddningstjänsten släckte mindre terrängbrand i Allsta. Sent på måndagskvällen larmades räddningstjänsten till en mindre terrängbrand i Allsta.

Nöje

Urkult 2020 ställs in – coronaviruset sätter stopp för årets festival: "Oerhört smärtsamt". Urkult 2020 ställs in med anledning av coronaviruset. Det meddelades under måndagskvällen från arrangörshåll.

