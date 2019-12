NATTENS NYHETER: Brandkårsutryckning till äldreboende • SMHI varnar för halka och snöfall – kan komma upp mot 20 centimeter

Nattens nyheter

Het spisplatta smälte diskställ – orsakade brandkårsutryckning. Natten mot söndagen larmades räddningstjänsten till ett äldreboende i Timrå efter larm om befarad brand. En het spisplatta smälte ett diskställ som stod intill.

SMHI går ut med varning för halka och snöfall under söndagen – kan komma upp mot 20 centimeter. SMHI har under lördagen utfärdat en klass 1-varning för snöfall i Västernorrland under söndag eftermiddag och kväll.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Skriv direkt här, ring 060-19 71 64, skicka sms/mms till 72060 (inled med ST) eller mejla tips@st.nu.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: ST.nu • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram