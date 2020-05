NATTENS NYHETER: E4 stängdes av vid viltolycka • Polisen larmades om bråk – var något helt annat

Nattens nyheter

Polisen larmades till slagsmål – ungdomar spelade in musikvideo. Under natten fick polisen in ett samtal gällande ett slagsmål i Skönsberg. Men det var i själva verket något helt annat som pågick.

Personbil kolliderade med älg – E4 stängdes av. Strax före midnatt kolliderade en personbil med en älg på E4 söder om Härnösand.

