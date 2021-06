NATTENS NYHETER: Full kvinna gick lös på bil • Stöde fortsätter dominera • Goda solchanser under torsdagen

Nattens nyheter

Kvinna togs för fylleri – slog på bil. Vid 22.40-tiden på onsdagskvällen fick polisen in samtal om att en kvinna stod och slog på en bil i Sundsvall.

Det tråkiga vädret tar paus under torsdagen och det bjuds på en hel del sol mellan varven. Temperaturen letar sig uppåt 23 grader, enligt SMHI.

Stöde fortsatt obesegrat i tvåan – Marvin Bio byttes in sent och blev matchhjälte i sista minuten: "Jag var redo". Stöde låg under trots ett stort bollinnehav matchen igenom, men när lagets bäste målskytt så här långt den här säsongen, Oskar Nordlund, kvitterade till 2–2 i den 84:e minuten tändes hoppet.

