NATTENS NYHETER: Hektisk natt för brandmän – skogsbrand i Ånge under kontroll

Under fredagsmorgonen sätts helikoptrar åter in för att vattenbomba skogsbranden utanför Ånge. "Branden är under kontroll", säger Lars Krantz inre befäl Medelpads Räddningstjänstförbund. Brandmän har jobbat under hela natten för att bekämpa elden.

Kovlands skyttedrottning saknas i premiären. I kväll är det seriepremiär för Kovlands IF i division 1. Men de får klara sig utan skyttedrottningen från i fjol. "Vi har många duktiga spelare som kan fylla tomrummet", säger tränaren Anders Westlund.

