NATTENS NYHETER: Läs om de hemliga anklagelserna som fällde Näringslivsbolaget

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Morgonens toppnyhet

Hemliga anklagelserna som fällde Näringslivsbolaget – angiveri, rasism och spioneri: "Faller på sin egen orimlighet". ST har tagit del av de sekretessbelagda anklagelserna mot Näringslivsbolaget. Klagomålen sammanfattas i 34 olika punkter, allt från rasism till spioneri på anställda. I efterhand har det visat sig att flertalet av anklagelserna var helt utan grund.

Sport

Bildextra: Mid Nordic Cup avgjordes under söndagen: "Har varit kanon". Under söndagen avslutades Mid Nordic Cup som hållit till i Timrå. Ulrika Hellberg är cupansvarig för turneringen och hon är nöjd med helgen.

Inrikes

Kulturminister Amanda Lind födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Kulturminister Amanda Lind (MP) från Härnösand födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Det meddelade hon via Instagram under söndagen.

