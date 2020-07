NATTENS NYHETER: Man till sjukhus efter misshandel i Bredsand • Bröt sig in i byggnad på Östermalm – krossade en ruta

Nattens nyheter

Man skadad efter slagsmål utanför restaurang i centrala Sundsvall. Under natten till lördagen larmades polisen till ett slagsmål i centrala Sundsvall.

Man förd till sjukhus efter misshandel i Bredsand. Under fredagskvällen larmades polisen till ett bråk vid Strandvägen i Bredsand, söder om Sundsvall. En man fick föras till sjukhus med ambulans.

Inkräktare bröt sig in ödehus på Östermalm. Under natten till lördagen togs en man i 20-årsåldern av polis efter att ha brutit sig in i en byggnad på Björneborgsgatan i Sundsvall.

Sport

Tredje raka för Pyrmo och stalltrippel för Westerholm. Martin Lundahl visste vad han hade att köra med. Bakom tilläggsstartande Pyrmo i ett V5-lopp i Bollnäs och via tredjespår var han tidigt framme och satte press på storfavoriten Moddson.

