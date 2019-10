NATTENS NYHETER: Man tog sig in i kvinnas bostad • Misstänkt ofredande på Himlabadet

Nattens nyheter

Misstänkt ofredande på Himlabadet – ung tjej ska ha blivit utsatt i helgen. Polisen har fått in en anmälan om att en minderårig tjej blivit utsatt för sexuella trakasserier på Himlabadet i lördags. "Det finns en misstänkt, men denne är ännu inte hörd", säger Stefan Sundberg, jourhavande förundersökningsledare vid polisen.

Man misstänkt för hemfridsbrott i centrala Sundsvall – bröt sig in hos en bekant kvinna. Sent i går kväll kallades polisen till en adress i centrala Sundsvall. En man ska ha tagit sig in i bostaden hos en kvinna.

Morgonens toppnyhet

Funktionsnedsatta går miste om miljoner i lön – kommunerna har inte utnyttjat bidrag. Ingen av kommunerna i Medelpad har utnyttjat möjligheten att söka statsbidrag för att funktionsnedsatta ska få högre lön när de har daglig verksamhet. En av dem som har gått miste om en extra slant är Thomas Nilsson. "Det är en grupp som är fångade i fattigdom som drabba"s, säger den gode mannen Ann-Christin Pettersson.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Skriv direkt här, ring 060-19 71 64, skicka sms/mms till 72060 (inled med ST) eller mejla tips@st.nu.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: ST.nu • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram