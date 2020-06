NATTENS NYHETER: Man väcktes av räddningstjänsten i rökfylld lägenhet • Duo anhållen för stölder

Nattens nyheter

Somnade under matlagningen – väcktes av räddningstjänsten i rökfylld lägenhet. En lägenhetsinnehavare somnade under pågående matlagning. Mannen vaknade först när räddningstjänsten tog sig in i den rökfyllda lägenheten i Stenstan.

Man och kvinna anhållna för stölder i Njurunda. Under torsdagseftermiddagen greps en man och kvinna misstänkta för att ha stulit ur flera bilar i Njurunda. Duon har nu anhållits för brotten.

