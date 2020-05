NATTENS NYHETER: Polisen berömmer bilisters agerande när man gick på E4 • Körkort togs vid fordonskontroller

Nattens nyheter

Förvirrad ung man orsakade uppståndelse på E4 – bilister får beröm av polisen. En man i 20-årsåldern fördes till sjukhus efter ett polisiärt ingripande i höjd med Skönviksbacken på tisdagskvällen.

Män fritog kvinna under våldsamma former – polisen: "De använde slägga och yxor". En kvinna på psykiatriska avdelningen vid Sundsvalls sjukhus fritogs under natten och försvann med två okända män.

Många fartböter och åtta indragna körkort när polisen kollade trafiken i Njurunda. Under tisdagen delade Trafikpolisen ut en mängd med ordningsboter.

First Hotels stänger hotell i Västernorrland i sommar. Som en följd av många avbokningar och en kraftig minskning av övernattningar väljer nu hotellkedjan First Hotels att stänga hotell i Västernorrland i sommar. Det är ännu oklart om även Hotel Strand i Sundsvall kommer beröras.

Sport

Nya segrar för Pihlströms formstall. Markus Pihlström har ett stall med form och bara den här månanden har det så här långt blivit åtta segrar. Den senaste kom på Solänget under tisdagskvällen.

