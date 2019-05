NATTENS NYHETER: Rök från soprum spreds över Stenstan – polisen misstänker brott

Nattens nyheter

Rök spreds från brinnande soprum till skollokaler och lägenheter i Stenstan – brott misstänks

Ett soprum brann på en innergård i Stenstan under natten mot lördag och röken från branden spred sig in i bland annat lägenheter, en skola och en körskola. – Vi tar oss in med väktare för att kolla alla lokaler och har fläktar för att få bort röken, säger Örjan Stenlund vid Räddningstjänsten Medelpad.

Morgonens toppnyhet

50 ton gratis mat i Kvissleby har mättat många magar: "I morse hade vi inte en brödkant hemma"

Tonvis med mat har skänkts bort sedan personalen på Ica Kvantum i Kvissleby slutade slänga varor som är kantstötta eller nära utgångsdatum.

För Lea Löfman betyder det en helgmiddag med grillat kött och ostkaka.

Sport

Linus Hallenius om landslagschansen: "Det ska vara om jag fortsätter spruta in en massa mål"

Assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren berättade nyligen att man följer Linus Hallenius framfart och har med honom på en lista med landslagsaktuella spelare. Anfallaren själv har inte haft någon dialog med landslagsledningen.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72060 eller mejla tips@st.nu.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

ST.nu

E-tidningen

Följ oss på sociala medier

► Facebook ► Twitter ► Instagram

Ha en trevlig dag!