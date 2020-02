NATTENS NYHETER: Så gick det när fotbollssäsongen drog igång • Chockbilder från Vasaloppsspåren – nu startar massiv räddningsinsats

Nattens nyheter

Rådjur påkörd av bil i Kovland. Ett rådjur hade kommit upp på vägen och föraren hann inte väja för djuret. Inga personer skadades i samband med viltolyckan.

SMHI och Trafikverket varnade för ishalka i hela länet. Både SMHI och Trafikverket gick under söndagen ut med varningar om plötslig ishalka i hela länet. Trafikverkets varning för ishalka i Västernorrland avsåg hela söndagen och natten mot måndag. Under söndagen regnade det på kalla vägbanor som under kvällen snabbt kunde frysa på. På söndagskvällen gick även en varning ut för besvärliga vindar på Sundsvallsbron.

Sport

Fotbollssäsongen har startat för de lokala lagen – här är resultaten och målskyttarna från helgens DM-spel. Vinterns förberedelser är över – nu har fotbollssäsongen sparkat i gång på allvar för lokalfotbollen. Under helgen har DM-spelet inletts och Nordichallen har varit fylld av spelare och åskådare. Här hittar du resultaten.

Chockerande bilder från Vasaloppsspåren – arrangören kämpar mot klockan. Vasaloppet kämpar mot klockan för att få bukt med spåren – men kommer de hinna innan starten om två veckor? "Det kommer vara isfläckar i spåren och kanske till och med en barfläck här och där – men vi ska göra det här så bra som vi bara kan med de förutsättningarna som vi har", säger sportchefen Tommy Höglund.

Ha en trevlig dag!

