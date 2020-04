NATTENS NYHETER: Så var natten i Medelpad

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser i Medelpad. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Bilist körde in i trädgård söder om Bergsjö – en person förd till sjukhus. Räddningspersonal larmades till en trafikolycka söder om Bergsjö i Nordanstigs kommun under natten till långfredagen. En bilist hade kört rakt in i en trädgård.

Ha en trevlig dag!

