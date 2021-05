NATTENS NYHETER: Så var natten • Solen tittar fram i kväll enligt prognosen

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Mycket moln, men kvällssol. Dagen inleds på de flesta håll med moln och en del dimma, frampå dagen mer växlande molnighet och till kvällen delvis klart väder. Ute till havs dimmoln som troligen drar in över land under natten mot onsdag onsdag, enligt SMHI:s väderprognos som uppdaterades under natten mot tisdag.

