NATTENS NYHETER: Störningar från bilar på olika håll under natten • Inbrott på matbutik i Kvissleby

Nattens nyheter

Inbrott på matbutik i Kvissleby – oklart vad som stulits. En bil sågs lämna platsen i hög hastighet efter ett inbrott på Ica Kvantum i Kvissleby under natten mot lördag. Ingen misstänkt person har gripits.

Störningar från bilar på olika håll under natten. Ett flertal samtal kom in till polisen om störningar och hög musik från bilar runtom i Sundsvall under natten mot lördag. En anmälan om skadegörelse upprättades efter att en bilruta krossats på ett av fordonen på Himlabadets parkering.

