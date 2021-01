NATTENS NYHETER: Strömlöst för hundratals • Bråk i bostad • Ingen papperstidning delas ut under tisdagen

Nattens nyheter

Ingen papperstidning delas ut under tisdagen. Snöovädret stoppar utdelningen av tisdagens Sundsvalls Tidning. Förhållandena ute på vägarna bedöms vara för osäkra. "Det är förstås väldigt tråkigt, men tidningsbudens säkerhet måste gå först", säger Karin Näslund, chefredaktör ST.

Stor polisinsats i Skönsberg efter bråk i bostad. Flera polispatruller fick rycka ut till en bostad i Skönsberg på måndagskvällen efter att två män misshandlat varandra.

Brinnande termostat i Söråker orsakade brandkårsutryckning. Under natten mot tisdag larmades SOS om en villabrand i höjd med Söråker. "Det har varit någon form av brand i en termostat", säger Fredrik Lindqvist, inre befäl på räddningstjänsten i Medelpad.

Bil körde in under träd som fallit på vägen i höjd med Torrflonäs. Klockan 04.03 under natten mot tisdag larmades SOS om en trafikolycka i Ånge. Enligt information från SOS ska en personbil ha kört in under ett träd som ligger på vägen.

Strömlöst för Eonkunder i delar av Sundsvall och Timrå. Det var vid 22.45-tiden under måndagskvällen som Eon gick ut med information om strömavbrott för hundratals kunder i Sundsvall och Timrå. Under natten har hundratals kunder varit strömlösa, vilket fortgår under tisdagsmorgonen.

Sport

Timråtränarens svar bakom svajiga prestationerna. Timrå IK vann mot Almtuna efter förlängning. Nu hoppas Timråtränaren Fredrik Andersson att det intensiva spelschemat kan gynna laget. "Jag tror det här kommer passa oss bra, att vi spelar tätt med matcher. Jag hoppas vi kan visa det också", säger Andersson.

