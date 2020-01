NATTENS NYHETER: Tre till sjukhus efter brand på Östrand • Olycka söder om Härnösand • Brand på Plyfa i Hassela

Nattens nyheter

Tre personer förda till sjukhus efter brand på Östrand. Det började brinna i en maskin inne på Östrandsfabriken strax före 22-tiden på måndagskvällen. Tre personer fick föras till sjukhus efter att ha dragit i sig brandrök.

Singelolycka på E4 söder om Härnösand – bilist körde in i vajerräcket. Räddningspersonal larmades till en trafikolycka på E4 i höjd med Fröland, söder om Härnösand. En bilist hade kört in i vajerräcket.

Inbrott i Spiranhuset – tjuvar bröt sig in hos företag: "Det har tillgripits saker". Under natten till tisdagen bröt sig inbrottstjuvar in hos ett företag i Spiranhuset i Härnösand.

Brand i torkmaskin på Plyfafabriken i Hassela. Räddningstjänsten larmades till en brand på plywoodfabriken Plyfa i Hassela i Nordanstigs kommun under natten till tisdagen. Det brann i en torkmaskin.

Sport

Här är Mattias Nylunds nya tränaruppdrag – flyttar till Norge: "Väldigt positivt intryck". På måndagen stod det klart att Mattias Nylund har gjort klart med ett nytt jobb. Denna gången blir det en flytt till Norge, där han tar över som huvudtränare i Steinkjer FK. Förra säsongen var Mattias Nylund inledningsvis tränare för SDFF, men lämnade under uppmärksammade former klubben.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Skriv direkt här, ring 060-19 71 64, skicka sms/mms till 72060 (inled med ST) eller mejla tips@st.nu.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: ST.nu • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram