NATTENS NYHETER: Två i bil fast i poliskontroll i Nacksta • Ramlade omkring på vägen – berusad äldre kvinna omhändertogs

Nattens nyheter

Förare och passagerare misstänkt narkotikapåverkade vid poliskontroll. Två män misstänks ha varit påverkade när de stoppades i en bil i Nacksta under natten mot tisdag.

Berusad äldre kvinna ramlade omkring på vägen – omhändertogs av polis. Under måndagskvällen larmades en polispatrull till Stenstan i Sundsvall. Kvinnan blev senare omhändertagen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer.

Man lyste med ficklampa in i parkerade bilar utanför matvaruaffär i Birsta – misstänkt narkotikabrott. Under måndagen larmades en polispatrull till Birsta i Sundsvall. En man lyste med ficklampa in i flera bilar. En polispatrull beordrades till platsen och väl på plats misstänkte patrullen att mannen var påverkad och han omhändertogs.

Ha en trevlig dag!

