NATTENS NYHETER: Ung man hotade kvinna med tillhygge i centrala Sundsvall

Ung man misstänks ha kört drogpåverkad – stoppades i centrala Sundsvall

En man i 20-årsåldern fick följa med polisen för provtagning efter att ha stoppats i centrala Sundsvall sent på onsdagskvällen.

Polisinsats i centrala Sundsvall – man med tillhygge misstänks för grovt olaga hot

Vid 17-tiden på onsdagen ryckte polisen ut till en adress i centrala Sundsvall. – Vi har upprättat en anmälan om grovt olaga hot, säger polisens kommunikatör Maria Linné.

Sport

Timrås tillställning – bjuder in legendarerna till matchen: "Vill visa uppskattning"

På fredagen ställs Timrå mot Södertälje SK i en viktig match i hockeyallsvenskan. Då bjuder klubben även in ett antal legendarer som ska hyllas under matchen. "Vi vill visa uppskattning till för vad dom har uträttat under sin tid här", skriver Timrå på sin hemsida.

