NATTENS NYHETER: Väg öppnades efter att lastbil bärgats • Fiskekartan finns inte längre på sajten

Nattens nyheter

Efter olyckorna på E14 – trafiken leddes om under lastbilsbärgning. Sent på tisdagskvällen påbörjades bärgningen av den lastbil som välte ner i diket på E14 i höjd med Fränsta tidigare under kvällen. E14 stängdes av och trafiken leddes om.

Fritid

Fiskekartan finns inte längre. Det beror på att Google tagit bort och raderat allt som är gjort i google fusion. Så om du går in på vår sajt och söker kartan kommer den inte att dyka upp. Samma gäller för Er som lagt in kartan som en favorit eller gjort länkar till kartan från någon hemsida.

Det är förstås tråkigt. Där fanns mer än 5 000 sjöar, vattendrag och tjärnar med information om fiskarter och var man köpte fiskekort. Vi får se om det går att väcka den till liv i någon annan mjukvara. Men just nu så är den borta tills vidare.

Sport

Timråforwardens lättnad efter målet – och frustration under hösten: "Har varit upp och ner". Tim Wahlgren har haft en tung höst. Men i mötet med Vita Hästen skrev han åter igen in sig i målprotokollet och hoppas nu på mer.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Skriv direkt här, ring 060-19 71 64, skicka sms/mms till 72060 (inled med ST) eller mejla tips@st.nu.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: ST.nu • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram