NATTENS NYHETER: Villabrand upptäcktes av granne – omfattade skador på huset • Kraftig brand i lada – kan inte räddas

Nattens nyheter

Omfattande skador efter villabrand på Solbacken – upptäcktes av granne: "Slog ut lågor genom fönster på övervåningen". En brand bröt ut i en villa på Solbacken i Fagervik sent på söndagskvällen. Branden startade på övervåningen och spred sig sedan till vinden.

Kraftig brand i lada söder om Torpshammar: "Finns inte mycket kvar att rädda". Räddningstjänsten har larmats till en brand i en lada i Hjältanstorp, cirka 17 kilometer söder om Torpshammar. Ladan brinner kraftigt och den kommer inte att kunna räddas.

Det var halt på många håll under trettondagsaftonskvällen. Vid 21.15 -tiden på trettondagsafton fick räddningstjänsten ett larm om en trafikolycka i Ljungaverk. En personbil körde av okänd anledning av vägen och in i en sten.

Personbil körde in i mitträcket på Sundsvallsbron – räddningstjänsten: "Välj en annan väg". En personbil körde på söndagskvällen in i mitträcket på Sundsvallsbron. Under räddningsarbetet uppmanade räddningstjänsten bilister att helst välja en annan väg.

