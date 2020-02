NATTENS NYHETER: Vittne ledde polisen till rattfull bilist • Eld bakom rykande vägg på sågverk • Bildextra från restaurangkväll på stan

Nattens nyheter

Vittne larmade polisen som kunde stoppa rattfull förare. Vid 23.40-tiden under fredagskvällen fick polisen ett samtal från en person. Denne uppgav för polisen hur han såg en berusad person sätta sig bakom ratten i en bil i Birsta.

Larm om brand på sågverket i Tunadal. Enligt larmet kom det rök från gamla såghuset bredvid råsorteringen. När räddningstjänsten kom fram så konstaterade man att det kom rök från en av väggarna. Röken kom från isoleringen.

BILDEXTRA: Full rulle på Sundsvalls restauranger under Alla hjärtans dag – vi minglade med gästerna. Under fredagens alla hjärtans dag var det full rulle på flera av Sundsvalls restauranger. Vi gav oss ut och minglade med allt ifrån kärlekspar till livsfilosofer.

Susanne Holmlund: Faktaresistenta är vi allihopa, du med och jag med – men det finns motmedel. ”Fake news” och ”faktaresistens” verkar vara ännu ett nytt bekymmer i vår problemtyngda värld. Ett mentalt virus som plötsligt bara muterade fram, och som med Trump, internet och den förenade nättrollskåren som främsta smittbärare nu infekterar ett samhälle där alla hittills varit pålitliga. Så är det förstås inte. I boken "Knowledge resistance - how we avoid insights from others" (Manchester University Press) klargör sociologiprofessorn Mikael Klintman i Lund att faktaresistens alltid funnits. Du är faktaresistent. Jag är det. Och alla andra.

Succékedjan glödhet mot AIK – hyllas av Timråtränaren. Sebastian Hartmann gjorde hattrick, Morten Madsen tre assist och Sebastian Ohlsson blev målskytt när Timrå besegrade AIK med 6–1 i Hockeyallsvenskan. Trion var glödhet mot AIK och hyllas nu av tränaren Fredrik Andersson. "Det är klart bästa enheten vi har just nu", säger han.

