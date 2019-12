Nattklubben startar tvådagarsfestival – med unik spelning: "Vårt sätt att tacka Sundsvall"

Nattklubben har fått den start som de önskat. I våras tog konceptet plats i tomrummet som klubben Oscar lämnade efter sig. Efter tre lyckade kvällar i somras valde de att fortsätta under hösten och nu presenterar Klimax sitt nästa projekt: En minifestival.

Klimax slår upp portarna den 28–29 februari och inleder med en spelning av den världskända DJ-duon Tungevaag & Raaban.

– Jag kan inte komma på en klubb som har haft en så här stor spelning någonsin. Varje låt de producerar blir en superhit, säger Markus Asplund.

I måndags publicerade duon ett inlägg på Instagram, där de meddelade att gruppen kommer att splittras. I inlägget skriver de också att de inte ville avsluta utan att köra en vända till.

– Det här blir en av de sista möjligheterna att se Tungevaag & Raaban tillsammans, det är väldigt kul att vi har lyckats locka duon till Klimax, säger Markus Asplund.

Tungevaag & Raaban spelar på fredagen och dagen efter kommer Snowman Agency med en av sina artister.

– Det kommer att bli en riktig show på lördagen med både konfetti och ljus. Någonting som aldrig har upplevts tidigare, säger Markus Asplund.

Men vem som kommer att uppträda då vill inte Jonah Hallberg, grundare av Klimax, avslöja.

– Vi kommer att ha en av Sveriges vassaste DJ:s, säger han.

Killarna bakom Klimax vill lyfta fram att det är responsen som driver gänget framåt.

– Det här är vårt sätt att tacka Sundsvall. Det är kul att driva en klubb när engagemanget är så här stort. Det är fantastiskt roligt, säger Jonah Hallberg.

– Det här blir vår julklapp till Sundsvallsborna, säger Markus Asplund.

Biljetter till festivaldagarna kommer att släppas under fredagen.

–Vi har haft fullt varje gång som vi har kört så det kommer att vara först till kvarn som gäller, säger Jonah Hallberg.

Tungevaag & Raaban

Startade: 2015.

Medlemmar: Martin Tungevaag (Norge) och Robbin Söderlund (Borås).

Låtar: Samsara (2015), All for love (2018), Take me away (2019).