Nåvik om första starten för säsongen: "För min del kändes det bra"

Matchen som inleddes med ett tidigt mål av Hallenius skulle avslutas med dramatik i den andra halvleken med bland annat två straffar på tre minuter. Ludvig Nåvik stod för en stor insats i matchen och kunde leverera en stolpträff.

– Det känns segt. Det kändes som stolpskottet skulle gå in, men det är som det är. Det kommer nästa gång. Det hade varit en perfekt debut, säger Ludvig Nåvik.

Varför Giffarna inte kunde hålla sin tvåmålsledning är något Nåvik inte kan svara på.

– Jag vet faktiskt inte, jag har ingen aning. Men vi får kolla på det imorgon. Det kändes som att vi hade matchen under kontroll sen så har vi några svajiga minuter där de får in tre mål. Sen tycker jag att det är starkt att vi lyckas få in 3–3 och får en straff på slutet. På det sättet tycker jag det är starkt gjort, men självklart är det tråkigt att vi inte får med oss tre poäng, säger Ludvig Nåvik.

Trots tappet i den andra halvleken ser mittfältaren positivt på insatsen och försöker blicka framåt med en positiv inställning för att ta med sig det goda till nästa match.

– Självklart är man inte nöjd med 3–3 när det känns som vi är det bättre laget. Men jag tycker vi ska vara nöjda med insatsen. Vi kommer in med bättre självförtroende nu framöver, säger Ludvig Nåvik.

Hur går tankarna kring hösten?

– Jag tror absolut att vi har chans att gå upp. Det räcker med att man får en vinst så brukar det kunna flyta på. Får man en vinst så kommer självförtroendet i laget. Vi får väl hoppas att det blir så nu, säger Ludvig Nåvik.

Hemmatränaren Henrik Åhnstrand var trots det sura poängtappet nöjd med prestationen från hemmaspelarna.

– Sett till hur spelet såg ut så kände jag att det var längesen vi var så dominanta. Det måste jag ta med mig till spelarna också. Sen är jag så klart inte nöjd med att vi släpper in tre mål. Men jag måste titta på målen igen så får vi titta på hur vi ska lösa de situationerna.