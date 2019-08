Neon Genesis Evangelion – den bästa tecknade tv-serien någonsin

Det är väldigt kallt ute och en grupp igelkottar behöver varandras närhet för att hålla sig varma. Problemet är bara att när de kommer riktigt nära så sticker de varandra med sina vassa taggar. Trots att de vill knyta nära relationer så riskerar de att göra varandra illa av skäl de inte kan undvika eller rå för.

Igelkottens dilemma är en metafor för människors svårigheter att knyta an till varandra. Det är första gången beskrivet av den tyske 1800-talsfilosofen Arthur Schopenhauer, en pessimist som trots att han gärna ville ha en egen familj, vänner och kollegor och med tiden blev tämligen berömd, förblev en ensam ungkarl livet ut. Kanske var det just därför han utan tillgång till omfattande empiriska studier hade en så skarp blick för människans längtan och psykologiska tillkortakommanden. Igelkottens dilemma snappades sedan upp av Sigmund Freud och är in i våra dagar ett diskuterat och studerat fenomen inom psykologin.

Dilemmat är också grundmotivet i japanen Hideaki Annos postmoderna mästerverk ”Neon Genesis Evangelion” (1995), den rent av bästa tecknade tv-serien som gjorts. Den bygger på Yoshiyuki Sadamotos seriealbum med samma namn, men fick en mycket personlig tolkning av den då 35-årige Anno som genomled en djup depression och svår existentiell kris.

Vid millennieskiftet gör japanska forskare ett märkligt fynd på Antarktis, de hittar ett enormt ljusföremål gömt under isen. De anar snart att detta ting är levande och att det på något vis hör samman med livets uppkomst på jorden. Varelsen kallar de därför för Adam och de ger sig i kast med att undersöka och experimentera med den. Under testerna explodera Adam plötsligt varvid hela den istäckta kontinenten far i luften och jordklotet knuffas ur sin bana runt solen.

Följden blir våldsamma klimatförändringar och kraftigt ökade temperaturer. Miljardtals människor dör och snart utbryter ett världskrig med samhällskollapser som följd. Samtidigt hålls den egentliga anledningen till katastrofen hemlig och dess orsak påstås i stället ha varit ett stort meteoritnedslag.

Japan har till följd av den höjda havsnivån fått kraftigt reducerad landmassa och de sista japanerna lever i en sorts militariserade ö-städer. Femton år efter att Adam upptäckts angrips plötsligt staden Tokyo-3 av en jättelik varelse som tycks komma från ovan. Denna följs av fler som kallas ”apostlar” (eller ”änglar”), som är efterföljande till den förste aposteln Adam. De gigantiska egendomliga främlingarna för tankarna till de mystiska jättar som i Fösta Mosebok omnämns ha plågat Skapelsen före syndafloden och som återkommer i de uråldriga judiska skrifter som ingår i ”Dödahavsrullarna”.

Konventionella vapen, även atombomber, biter inte på apostlarna. Det är inte heller helt tydligt vad det är de vill, ibland tycks de trots sina våldsamma tilltag försöka etablera kontakt med människorna.

Adam har lämnat genetiska rester efter sig och utifrån dessa skapas en sort biomekanisk varelser som kallas för ”evor” (efter att Gud gör Adams revben till Eva i Första Mosebok). Vissa människor visar sig på syntetisk väg kunna synkroniseras med dessa till den grad att de har svårt att skilja sig själva från dem.

Denna yttre handling, hur spännande och fascinerade den är i sig, får allt mindre betydelse i relation till karaktärsutvecklingen i serien. Huvudpersonen är den Messiaslike 14-årige pojken Shinji Ikari som motvilligt blir en nyckelfigur i människans kamp för överlevnad. Hans far är den känslokalle och dunkle general Gendo Ikari, som för befälet i kampen mot apostlarna, men som lämnade bort sin son när dennes mor dog. Shinji plågas av känslor av otillräcklighet, men dras längtande till den mystiska och introverta flickan Rey Ayanami, som likt honom själv är en sådan person som har en särskild relation till Adams gener, men också betänkligt påminner om hans mor (något som Shinji själv inte förstår). Samtidigt trånar den extroverta och narcissistiska Asuka Langley Soryu efter hans uppmärksamhet, men är så rädd för att bli avvisad att hon oftast närmar sig Shinji genom att håna och förlöjliga honom.

”Neon Genesis Evangelion” betyder ordagrant ”Det nya årtusendets evangelium” och det är det som Anno förmedlar i serien. Som den postmodernist han är dekonstruerar han den kristna och judiska traditionen. Anno bryter ner den i dess beståndsdelar och sätter samman den igen på ett nytt vis och i ett nytt sammanhang där den tolkas genom bioteknisk och evolutionär utveckling i en sällsam science fiction-berättelse som också gjuter in ny innebörd i den gamla traditionens symboler och förmedlar en egenartad existentialism för ett nytt millenium som utforskar frågan kring identitet, medvetande, frihet och ansvar.

Serien är fullständigt fullsprängd av bibliska motiv samt judisk och kristen ikonografi. Korset och korsfästelse är ständigt återkommande liksom ”Livets Träd”, som inte minst är en viktig metafor inom den judiska mystiken för ett gemensamt genetiskt arv, eller den heliga lansen som enligt Johannesevangeliet stacks i Jesus sida vid kostfästelsen (även den även i katolsk tradition en sorts symbol för hur Adam ger liv till Eva genom revbenet). Mest spännande är att superdatorn Magis tre komponenter, som egentligen styr skendemokratin i Tokyo-3, har döpts efter de tre vise männen, eller mager, persiska zoroastriska präster, som enligt Matteusevangeliet besöker det nyfödda Jeusbarnet. Apostlarna eller änglarna uppvisar också egenskaper som förknippas med änglar som omnämns i apokryfiska Henoks boks och den esoteriska traditionen. Evorna påminner också om Golem i den judiska folktron, en sorts konstgjorda människor som kan väckas till liv av rabbiner genom magi.

Anno, påverkad av sin egen psykiska ohälsa, utforskade sin egen personlighet genom serien. I den förekommer en rad psykoanalytiska teorier kring oidipuskomplex samt döds- och sexualdrift. Under seriens gång mörknar det psykologiska djupet medan karaktärerna plågas allt svårare av själsliga ensamhet och isolering samtidigt som deras längtan efter kärlek och gemenskap tilltar. Det finns en önskan om att få uppgå i ett större sammanhang och den strävan tycks på ett mystiskt vis vara förenat med den egendomliga varelse man funnit på Antarktis.

Serien börjar vartefter allt närmare kretsa kring livets mysterium och refererar direkt till den danske existentialistiske kristne filosofen Søren Kierkegaards verk ”Sjukdomen till döds” och dennes tankar om förtvivlans roll i människans tillvaro. Även Jean-Paul Sartres och Martin Heideggers existentialism genljuder genom serien liksom de tyska tänkarna Johann Gottlieb Fichte och Friedrich Hegels tankar om att människan genomgår en andlig evolution för att nå sin slutliga perfektion.

Anno var lärjunge till den japanska animerade filmens store mästare Hayao Miyazaki och tecknade några av de vackraste och svåraste scenerna i dennes film ”Nausicaä från Vindarnas dal” (1984). Miyazaki höll Anno högt, men den unge tecknarens karriär hämmades av hans svåra psykiska ohälsa. Men så fick han möjlighet att skapa den vackert tecknade och unikt berättade “Neon Genesis Evangelion” som vid sidan av ”Cowboy Bebop” och ”Ghost in the Shell” återupptäckte den japanska animationen, som legat i dvala sedan landet drabbades av den stora finanskrisen 1990-1992. Trots att serien nästan helt bygger på bibliska och västerländska motiv (genom serien ljuder exempelvis musik Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Giuseppe Verdi och George Fredric Händel) har den blivit ett fenomen i sig i Japan och en del av den moderna japanska kulturen. ”Neon Genesis Evangelion” är ett så outtömligt komplex av idéer och teman att den blivit föremål för otaliga akademiska studier och den blev också internationellt populär och fick betydelse för att sprida japansk kultur över världen.

Just nu finns hela Hideaki Annos ”Neon Genesis Evangelion” att se på strömningstjänsten Netflix.