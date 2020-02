NHL-scouten på plats i Timrå: "Försöker hitta nästa Henrik Zetterberg"

Detroits målvakts- chefsscout och spelarutvecklare Phil Osaer har varit på plats i Timrå.

Förra helgen kollade han in juniorerna och under den gångna veckan har han varit med på A-lagets träning för att se Victor Brattström "in action".

– Det finns många talangfulla spelare här i Timrå. Det är imponerande hur klubben jobbar och vi håller väldigt bra koll på dem och vilka spelare som kommer fram, säger Osaer.