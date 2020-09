Nicole från Sundsvall hjälper kvinnor och barn i Nepal – drömmer om jobb på FN: "Alltid haft ett stort engagemang"

Nicole var bara tolv år gammal när hon gick med i Rädda barnens ungdomsförbund i Sundsvall, och hon var länge lokalgruppens ordförande.

– Jag har alltid haft ett stort engagemang för mänskliga rättigheter, och det känns jättebra att man äntligen fått igenom att barnkonventionen är lag i Sverige, säger Nicole, som tillbringat sommaren i Sundsvall.

Efter nian gick hon räddningsgymnasiet i Torpshammar.

– Till en början var jag inställd på att jobba med sjukvård, men numera vill jag jobba förebyggande, genom att vara med och skapa starka samhällen som kan stå emot naturkatastrofer och miljöförändringar, säger Nicole.

Education Nepal startade 2012 som ett gymnasieprojekt, som Nicole och två andra elever drev i samarbete med Rädda Barnen i Sundsvall och en kvinnoförening i distriktet Lamjung.

– Det var i Nepal jag fick upp ögonen för sambandet mellan utbildning och ekonomisk utveckling. Vi hjälpte skolorna i distriktet med sjukvårdsutbildning och material och fick bra kontakter, berättar Nicole.

Hon kände att hon på något sätt ville fortsätta att hjälpa till med att skapa bättre förutsättningar för utbildning.

2015 inträffade en stor jordbävning i Nepal, och Lamjung var ett av de allra värst drabbade distrikten.

– Byggnader rasade, människor blev hemlösa och skolor totalförstördes, förklarar Nicole.

Året därpå startade hon hjälporganisationen Education Nepal.

– Vi samarbetar med företaget Build up Nepal. Deras ingenjörer bygger miljö- och jordbävningssäkra hus, samtidigt som de utbildar lokalbefolkningen i byggteknik, berättar Nicole.

Det är grundstenen i Education Nepal.

– Vi tillhandahåller verktygen, och sedan ska kunskap frodas på platsen, säger Nicole.

Education Nepal samlade in pengar till återbyggnad av en ny skola i Lamjung.

– Under arbetet med skolan utbildades lokalbefolkningen, och kunde sedan själva börja arbetet med att bygga upp de raserade byarna igen.

Förra sommaren samlade Education Nepal in pengar som ska gå till att utbilda kvinnor i vikten av hygien i samband med menstruation.

– Det är ett stort stigma i Nepal. Kvinnor som menstruerar betraktas som orena och får ofta sova i skjulen med djuren. Ofta använder de smutsiga trasor som mensskydd. Vi hoppas kunna bryta det här stigmat genom utbildning, berättar Nicole.

Just nu arbetar organisationen med två nya projekt; att förse skolan i Lamjung med nya möbler och en lekplats samt att finansiera utbildning av kvinnliga entreprenörer.

– Vi har just startat eventet Step out for women, och det går ut på att vi ska gå distansen mellan Stockholm och Nepal. Deltagarna väljer själva hur långt de vill gå och hur mycket pengar de vill donera, förklarar Nicole.

2018 flyttade hon till Madrid där hon studerade internationella relationer och diplomati på ett amerikanskt universitet.

På skolan träffade hon sin amerikanske pojkvän Grifin och de flyttade ihop.

– Jag älskar Madrid men det var jättetungt att bo där i samband med corona-utbrottet. Vi satt inlåsta i en liten studio på 25 kvadratmeter och vi fick bara gå till affären – inte tillsammans utan bara en av oss, berättar Nicole.

De bodde mitt i centrum.

– Det var mycket poliser där och man blev ofta stoppad och utfrågad om vad man gjorde ute.

I normala fall är Madrid en livlig stad med mycket puls.

– Under våren låg gatorna övergivna – det var inte en människa ute. Det var tur att man kunde sitta och plugga så att man hade något att göra, säger Nicole.

Sommaren har hon tillbringat i Sundsvall tillsammans med nära och kära, men i slutet av september går färden till Costa Rica där Nicole ska studera på Fredsuniversitetet, som startats av FN.

Utbildningen kretsar kring miljö, utveckling och fred med inriktning på miljösäkerhet och politisk styrning.

– Sedan är förhoppningen att jag ska kunna jobba med att förebygga katastrofer med fokus på miljösäkra lösningar, säger Nicole.

Hennes högsta önskan är att arbeta på FN:s högkvarter för krishantering i Genève.

– Det skulle vara så häftigt, säger hon.