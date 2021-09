Niklas och Emma byggde funkishus i Allsta: "En dröm som gått i uppfyllelse"

Att få rita och bygga ett eget hus hade länge varit en dröm för Niklas Larsson. Första steget på vägen dit tog han när han 2015 köpte en tomt med en fallfärdig sommarstuga men med en magnifik utsikt över Klingstatjärnen, strax söder om Sundsvall.

Niklas kommer från Sundsvall men bodde då i Stockholm. Kort efter inköpet av tomten träffade han Emma Arnström och de blev ett par. Hon bodde då också i Stockholm, men är uppvuxen i Sundsvall.

– Det visade sig också att jag jobbat ihop med hennes pappa, säger Niklas Larsson som har en bakgrund som fotograf på Sundsvalls Tidning för dryga 20 år sedan. Då jobbade även Emmas pappa Peter där.

Numera är Niklas vd för Bildbyrån som specialiserat sig på sportfotografering och bevakar stora evenemang runt om i världen.

– Det blir mycket pappersarbete men jag försöker komma ut och plåta när jag kan. Jag brinner för fotograferandet, säger han.

Emma är nyexaminerad certifierad inredare. Hon har sin bakgrund i modebranschen, på Filippa K, där hon arbetade med produktion och inköp.

– Jag ville byta inriktning, och under hösten läser jag vidare till inredningsstylist, säger Emma Arnström.

Tillsammans tog de sig an projektet med tomten och ett par år gick till att röja och förbereda den. Den fallfärdiga sommarstugan revs och de första skisserna på deras blivande hus började ta form.

– Tomten fick avgöra hur det skulle se ut. Vi kom fram till att ett suterränghus skulle fungera bäst, säger Niklas Larsson.

Eftersom huset ligger i en sluttning gav det möjlighet till en något lägre profil med en våning, om man tittar på det uppifrån, och två våningar med generös takhöjd och utsikt över sjön åt andra hållet.

Just utsikten är påtaglig i hela huset genom de stora fönsterytorna i söderläget mot sjön.

– Ett nyfunkishus där glasytorna på övervåningen är 2,6 meter höga och 2 meter breda, säger Niklas Larsson.

Källarplanet är i betong och övervåningen är ett klassiskt trähus där panelen är behandlad med järnvitriol. Något som paret menar gör att den får samma ton som den omgivande naturen.

– Även om huset sticker ut ville vi att det skulle smälta in i naturen, säger Emma Arnström.

Boytan i huset är på 154 kvadratmeter och i källaren finns även ett garage. Uppvärmningen sker genom golvvärme.

– Här uppe är det en öppen planlösning med kök och allrum, två sovrum, ett badrum och tvättstuga. Nere är det ett sovrum, vardagsrum och badrum med bastu, säger Emma Arnström.

De är mycket nöjda med resultatet.

– Många säger "det skulle vi ha gjort annorlunda" men så känner inte vi, säger Emma och får medhåll av Niklas:

– Det är nog mycket för att vi satt i tre år och jobbade med ritningarna innan vi satte i gång. Att få rita det själv har varit en dröm som gått i uppfyllelse , säger han.

Om slutresultatet blev bra så var vägen fram dit inte alltid en dans på rosor.

– Firman som gjorde grundarbetet gick i konkurs mitt under arbetet, vilket gav en rejäl försening. Det var också en kamp att driva våra företag under pandemin och i samma veva gick också min mamma bort. Vi var nog dessutom lite naiva om vad som krävdes av oss under bygget inte minst för att vi bodde ju i Stockholm vilket inte underlättade, säger Niklas Larsson.

Med tanke på det var glädjen extra stor när de i oktober förra året kunde flytta in, lagom till att deras lilla dotter Ines fyllde ett år.

– Det var en fantastisk upplevelse att kunna fira henne här, säger Emma som också har sonen Loui, sju år, sedan ett tidigare förhållande.

Till midsommar i år var de generösa uteplatserna färdiga och vid ST:s besök i början på september gjordes de sista spadtagen på den drygt 4 000 kvadratmeter stora tomten.

– Nu längtar vi till nästa år då det blir lite gräs runt huset, säger Emma Arnström.

De känner båda att det varit en kul men krävande process och de är tveksamma till att de kommer att bygga något fler hus.

– Det här kommer att stanna i familjen och förhoppningsvis gå i arv, säger Niklas Larsson.

