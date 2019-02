Njurundaförfattaren Anna fick drömuppdrag för TV – skriver ungdomsserie som ska sändas över Norden

När en kompis dör förändras livet för ett gäng gymnasieungdomar i en fiktiv småstad. Det visar sig att en ond kraft som livnär sig på ungdomars mardrömmar och rädslor har väckts till liv.

Idén kommer från författaren Sylvain Runberg, men manusskrivandet leds av Anna Jakobsson Lund i Njurunda. Hon har gett ut sex böcker på eget förlag, bland annat trilogin om Systemet (Tredje principen, Aldrig ensamma och Enda vägen) - en ungdomsdystopi om en framtid i terrorismens grepp. I sommar kommer hennes sjunde bok, romanen Blynätter.

Men det här är något helt annat.

– Det blir tio avsnitt á 22 minuter. Jag är huvudförfattare, gör storyline och skriver de tre första avsnitten samt del 8. Vi är totalt fyra författare, säger hon.

– Det är en jätterolig process, väldigt gemensam. Vi träffas och förändrar storyn gemensamt och diskuterar vad som ska hända och vart karaktärerna är på väg. Vi har också en regissör som är väldigt involverad och ett bra produktionsbolag, säger hon.

För en tid sedan hjälpte hon en författarvän med ett TV-manusprojekt. Det ledde till att produktionsbolaget ringde henne.

– De hade läst "Tredje principen" och frågade om jag ville skriva för TV. Och det tackar man ju inte nej till, säger hon.

Det är jätteroligt att de tror på en som är oerfaren.

Det här är hennes debut som dramaförfattare; hon har varken skrivit pjäser eller TV-manus förr.

– Det är jätteroligt att de tror på en som är oerfaren. I en bok stannar man ju till exempel så mycket längre vid en scen. Men mitt sätt att skriva passar ändå. Det roligaste har alltid varit när jag kan börja föra dialog med testläsare eller redaktörer. Och om något inte funkar här upptäcker vi det direkt, säger hon.

Hon beskriver serien som en mix av övernaturligheter, relationer, skräck - och humor.

– Det är en utmaning för mig som inte tycker att jag skriver så roligt. Men med övernaturligheter känner jag mig hemma. Och här ska många andra lager på, skådespelare, effekter, miljö, ljud. Det blir en hel tårta av min lilla sockerkaksbotten, som jag ju inte ens är ensam om att ha skrivit.

– Därför blir det här inte min baby på samma sätt som böckerna. Men när jag vill bestämma allt har jag ju böckerna, säger hon.

"Cryptid" ska spelas in i Finland under hösten. Under 2020 sänds den över hela Norden.

