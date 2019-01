Vägkrogen vid E4 i Njurunda går omkull – Pink ladies i konkurs: "Det har varit en kamp"

I juni 2015 öppnade Malin Överby Pink Ladies i Myre.

Planen var att bygga en amerikanskinspirerad vägkrog med specialdesignade möbler och med framträdande färger som mintgrönt och rosa.

– Det ska kännas lite som att kliva in i filmen Grease, men uppdaterad till vår tid, sa Malin Överby då.

Det höll i exakt tre och halvt år.

– Det känns förstås supertråkigt och det är ett misslyckande. Samtidigt har det varit en kamp ända från början och jag har gjort precis allt för att det skulle fungera. Nu har jag kommit till ett beslut att det är nog, säger hon.

Och tillägger:

– Vi försökte bygga ett koncept som världen inte var mogen för.

Pink Ladies har brottats med ekonomiska problem under åren. I juni 2016 berättade ST att F-skattsedeln drogs in på grund av obetalda skatteskulder på en halv miljon kronor och i slutet av samma år lämnades en konkursansökan in som senare drogs tillbaka.

Den ekonomiska situationen är en stor anledning.

– Det har varit svårt att få lönsamhet. Framförallt under vintertid. Om det fungerat på samma sätt som det gör under sommarhalvåret hade det här aldrig hänt, säger hon.

Stora uppstartskostnader och kvarlevor från tidigare verksamheter i bolaget, bland annat Café Juniskär, har också påverkat.

– Det har gjort att vi brottats med problem under hela tiden, säger hon.

Jag känner mig trygg i det jag presterat och anser att jag gjort allt för att rädda min restaurang.

När insåg du att det skulle sluta i en konkurs?

– Jag har tänkt på det här väldigt länge och till slut gick det inte längre. Det har varit min ångest. Jag har sett många elaka kommentarer på sociala medier som sagt att jag kommer att gå i konkurs tidigare. Men jag känner mig trygg i det jag presterat och anser att jag gjort allt för att rädda min restaurang.

Vad ska du göra nu?

– Jag har aldrig varit arbetslös så det är en ny situation för mig. Jag känner många människor och hoppas få anställning någonstans. Sedan kommer jag att jobba vidare med restauranggalan.

Vad som händer med Pink Ladies är i dagsläget inte klart.

– Vi vet inte om det finns någon som är intresserad att driva verksamheten vidare. Ingen har varit i kontakt med mig än i alla fall, säger konkursförvaltaren Madeleine Tell.