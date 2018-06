Björn Brånfelt: Är det "bra att ha" eller ska man slänga – när är en samling perfekt?

Mammor är kloka, de smartast människorna i världen, i alla fall för det mesta. Min mamma har egentligen rätt om det där med cyklar.

Om man skalar ner det till att en cykel är ett transportmedel, något man har för att ta sig från punkt A till punkt B.

I en perfekt rationell värld skulle jag ha en pansargrå herrcykel från Kronan, dricka cirkelkaffe från Konsum och inget annat, enbart ha svarta jeans från Levis eller Lee, inte från båda, det behövs ju inte, vad ska det vara bra för?

Samtalet med mamma råkade inträffa nu när jag försöker göra en så kallad "döstädning", rensa ut allt som inte behövs eller används.

Det är för tidigt (får man hoppas) men populärt i bekantskapskretsen just nu. Folk åker i skytteltrafik till loppisar och soptippar med gamla prylar, föremål som veckan innan betraktats som "bra att ha".

Svår balansgång det där, lite Jane Austen över det, ett vacklande mellan förnuft och känsla.

Säg att du bar upp skivsamlingen på vinden när cd:n kom och åkte med den till tippen när Spotify tog död på cd:n, strax innan vinylen blev glödhet igen.

Hur känns det i dag när folk kan betala fantasisummor för gamla singlar?

Ja, mamma, jag har flera cyklar men använder bara en. En i taget.

Några av dem är bara ramar, projekt snarare. Kanske inte bra att ha än men kanske sedan.

Efter moget (eller är det omoget?) övervägande bestämmer jag mig för att ha kvar allihop men att inte skaffa någon ny. "Såvida inte..." lägger jag till som en talare som börjar varje framträdande med ett "jag är ingen talare, men..".

Byt ut talare mot samlare och du har beskrivit min generation.

Vi som växt upp i Norrland där det bara för någon generation sedan var nödvändigt spara allt som inte var trasigt eller förstört. Det kunde ju ”vara bra att ha” på riktigt.

Vi är jägare och samlare i vårt DNA, att samla på grejer är instinkt.

Lyckligtvis kan vi sätta gränser. Som en kompis som håller på med gitarrer sa om den perfekta gitarrsamlingen: ”alla gitarrer jag har - plus en till.”

Det är likadant med cyklar, skivor, muggar, actionfigurer, serietidningar, skrivmaskiner eller porslinsdockor eller vad man nu samlar på.

En perfekt samling är perfekt. Men… Visa mig en gräddvit Telecaster Custom -62 med svart pektrumskydd i bakelit eller en orange Crescent världsmästarhoj -67 och jag ska visa dig var de får plats.

TOPPEN: Mindre än en vecka till VM.

BOTTEN: Sex dagar kvar till VM.

Alltings tio i topp

1. I SEE DARKNESS IN YOU

Nytt, coolt, album med Red Mecca (se nedan), det sista med sångerskan Frida Madeleine som medlem.

2. RED MECCA

Sveriges bästa band i kategorin synth/electronica som släppt nytt album (se ovan) och tar paus över sommaren för att återuppstå i höst.

3. SKYMNINGSELECTRONICA

Red Meccas egen träffande beskrivning av musiken på ”I See Darkness In You” (se ovan och ovan).

4. GARMARNA

Kickstartar nästa album med kickstarter-kampanjen ”10 songs 2019” som drog igång fredag förra veckan. Värt backa upp!

5. EMIL FORSBERG

Nyckespelare från GIF Sundsvall i landslaget inför fotbolls-VM. Mittfältare - som testade som forward mot Danmark!

6. MIKAEL LUSTIG

Den andra före detta GIF Sundsvalls-spelaren i blågult i fotbolls-VM.

7. 14 JUNI

Fotbolls-VM startar - samma dag som nästa säsong av Premiere League lottas.

8. FIFA WORLD CUP 18

Det officiella VM-spelet som släpptes som uppdatering till FIFA 18 på nätet för två veckor sedan.

9. FFHB WORLD CUP 18

Fotbolls-VM är redan igång i exklusiva ligan Fifa För Halv Bra. Sverige vann premiären mot Sydkorea!

10. VULKANEN

Största knallen i FFHB-VM (se ovan): Island slog Argentina i premiärmatchen. Då gjorde spelare och publik gjorde ”vulkanen”

Björn Brånfelt