Björn Brånfelt: Är gitarrsmashning tillräckligt svenskt?

Sverigedemokraternas nya fokus på kulturfrågor inför valet 2018 har skakat om kultur-Sverige. Tusentals kulturarbetare har gått till organiserad motattack.

Längst fram på barrikaderna: folkkära artister och skådespelare.

Skådespelaren Kjell Bergqvist drog igång Facebook-gruppen ”Vadsomhelst men ALDRIG SD”.

Han beskriver SD:s politik generellt som ”ganska usel” men framför allt för SD ”en usel kulturpolitik där de vill dra in på anslagen ”och i slutändan vill ”tysta och styra kultur och media” skriver Kjell Bergqvist.

Gruppen växer så det knakar (115 000 i skrivande stund) och listan på folkkära namn är en mardröm för SD.

Några exempel, ur hatten bara så där, bara så ni fattar:

Tommy Körberg. Lisa Nilsson. Björn Skifs. Helen Sjöholm. Björn Ranelid. Eva Rydberg. Nisse Landgren. Pernilla August. Johan Rheborg. Shirley Clamp. Henrik Schyffert. Jessica Zandén. Och Börje Salming.

Benny Andersson, Tomas Ledin, Åsa Jinder och Sofia Karlsson lvar affischnamn för ett upprop från folkmusik-Sverige om att få SD sluta spela deras musik på sina möten.

”De har helt enkelt inte fattat vad folkmusik är” heter det.

Ett annat folkmusikupprop har 600 underskrifter, i ett upprop från 125 kulturarbetare i Kalmar varnas för SD:s kulturpolitik och nu larmar Teaterförbundet - SD:s politik är förödande för skådespelarfacket.

Lokalt?

I ST i veckan avfärdade Teater Soja (och Cirkus Elvira) SD:s prat om stöd till fria teatergrupper. I klartext SD gillar glad amatörteater men inte fria professionella teatergrupper.

Man undrar hur SD ser på konst?

Christian Beijer till exempel. Det är ju folk av olika hudfärg på hans tavlor - och rockrebeller som smashar gitarrer. Huga. Är det nationellt stärkande? Tillräckligt svenskt?

SD tiger om det - och saknar dessutom strategi inför en zoombieapokalyps.

V, C, L och S har klara strategier - hålla ihop, samarbeta, spetsiga föremål på skolor bland annat - men som bloggen Zombieöverlevnad avslöjade den 18 augusti har inte SD (eller M) någon beredskap alls.

I sanning oroande.

TOPPEN: GIF Sundsvall-Sirius 4-0.

BOTTEN: Kulturfientlig politik.

Alltings tio i topp

1. GIF SUNDSVALL

4-0 mot Sirius, 5 328 på läktaren, sexa i tabellen. Forza!

2. LINUS HALLENIUS

Kapternas kapten i allsvenskan. Två mål mot Sirius, tvåa i skytteligan.

3. THE CONFUSIONS

Ny singel med indiehjältarna från Sundsvall, ”I’m not afraid”, ute nu.

4. FOTBOLLSDRÖMMAR

Snart rrelease för vykortsbok av Lars Nylin med flera på nystartade nördiga förlaget Gre-Ny-Lin. Julklappstips.

5. SVERIGE

Klart får VM i Frankrike nästa år efter 0-1 mot Danmark i tisdags. Heja Sverige!

6. P3

En viktig ”skitkanal”. Fick ju Jimmie Åkesson att försäga sig efter ett satirinslag - han vill lägga ner kanaler som han inte gillar.

7. BOB WOODWARD

Legendarisk journalist vars kommande bok ”Fear: Trump in the White House” redan skakar Trump och hans medarbetare.

8. COLIN KAEPERNICK

Första NFL-spelaren att knäa, nytt affischnamn i kontroversiell uppmärksammad Nike-kampanj. Trump rasar.

9. NIKE

Kastar sig rakt in i den politiska hetluften med vågad kampanj (se ovan). Modigt? Smart affärsmässigt? Spelar roll. Det är ju rätt. Just do it.

10. TIMRÅ IK

Snart börjar SHL - med det klassiska laget från Medelpad tillbaka. Heja!

Björn Brånfelt