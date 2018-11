Björn Brånfelt: Girl power i Medelpad – långt innan Spice girls

De feministiska ikonerna, som lokala historiska Spice girls-medlemmar skulle man kunna säga, är egentligen tre:

Kai Gullmar, (1905–1982), Alfhild Agrell (1849–1923) och Frida Steenhoff (1865-1945) – glöm inte Frida Steenhoff.

Att jämföra trion med den brittiska popgruppen är förstås långsökt men den gemensamma nämnaren är att de, var för sig, var levande exempel på vad Spice girls predikade:

Girl power.

De tre var kvinnokraft i praktiken långt innan begreppet fanns, långt innan Spice girls.

De praktiserade, var för sig, girl power.

Det är en händelse som skulle kunna se ut som en tanke att Spice girls just den här veckan avslöjat sina planer på att göra comeback och att de ska skrota sin gamla slogan och byta ut ”girl power” mot ”people power”.

Inte lika catchy kanske, mer i linje med John Lennons ”Power to the people” eller Patti Smiths gamla hit ”The people have the power”, mer vuxet, mer … tja, rock'n'roll.

Definitivt ett tecken på mognad.

Poptjejerna i gruppen har blivit medvetna kvinnor eller kanske till och med kulturtanter?

Men i höst har det – äntligen! som Gert Fylking skulle ropat – handlat om Alfhild Agrell och Kai Gullmar. I Medelpad, i Sverige.

Bra. På tiden.

Alfhild Agrell, författaren och dramatiker, var större än Strindberg på 1880-talet.

Det är sant.

Kai Gullmar, en motsvarighet till vår tids Björn och Benny fast i en och samma person på 1930- och 1940-talen.

Norrdans gjorde föreställningen ”Alfhild Agrells arv” som hade världspremiär på Härnösands Teater den 18 oktober och ska spelas hela våren då Teater Västernorrlands pjäs ”I huvudet på Alfhild Agrell” har premiär.

Dokumentären om Kai Gullmar, ”Swing it, Kai Gullmar, swing it!” visades på SVT den 3 november och finns kvar att se på SVT Play till i maj 2019.

Nu blev Frida Steenhoff bortglömd i krönikan ändå.

Man kan hoppas att någon gör film eller pjäs eller föreställning kring henne nästa år.

Då kanske någon skriver ”Frida was here” på huset i Sundsvall där hon bodde, ungefär som någon sprayat ”Alfhild was here” i skrikigt rött på plåten på ett hustak i centrala Härnösand.

Positivt?

Ja. Det visar ju att någon ung våghalsig graffitikonstnär fattat storheten med en ikon som mest diggats av kulturtanter och Alfhild Agrell-sällskapet i Umeå tidigare.

Alltings 10 i topp:

1. GIF SUNDSVALL

Allsvenskans stora överraskning har en rekordsäsong bakom sig. Forza!

2. OTTO WALLIN

Boxaren från Sundsvall. I januari 2019 den förste efter Lillen Eklund och Ingo att gå en tungviktsmatch om EM-titeln. Stort.

3. ELLEN LÖFQVIST

Lagkapten i Piteå som vann SM-guld - och i veckan fick två priser på Fotbollsgalan.

4. JAN BOHOLM

Teaterman som i hemlighet varit proggrockare och släpper soloalbum den här veckan. Coolt.

5. DAVID BATANERO

”Året spelare” i landskapet enligt Medelpads Fotbollsförbund.

6. LINUS HALLENIUS

Kunde varit det Batanero blev men fick pris för ”Årets prestation” istället (se ovan).

7. NILLA FISCHER

Diamantbollenvinnare som höll ett suveränt tal på Fotbollsgalan.

8. KAI GULLMAR

Äntligen aktuell – gå in och se dokumentären på SVT Play (se också krönikan).

9. ALFHILD AGRELL

Flerfaldigt aktuell ikon i höst och vinter (se också krönikan).

10. FRIDA STEENHOFF

Borde vara aktuell som ikonerna ovan (se också krönikan).

