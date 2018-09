Björn Brånfelt: Skön nyhet om nya affischnamn för Nike – här är fler förslag

Att ni på Nike gör Colin Kaepernick till ert affischnamn är sköna nyheter för alla som tror på godhet - frihet, jämlikhet och broderskap för att travestera franska revolutionens slogan.

Colin Kaepernick - quarterbacken som tog San Fransisco 49:ers till Super Bowl 2012 - knäade mot rasism och polisbrutalitet, fick Donald Trump och hans nationalistiska anhängare att gå i taket, och hamnade sedan i NFL-ägarnas frysbox.

Ingen vågade sajna honom.

Ni på Nike gav honom ett nytt viktigare jobb - som ambassadör för kampen mot rasism, orättvisor och polisbrutalitet.

Ni visste att det var kontroversiellt, att Trump skulle få fnatt på Twitter, ni anade nog också att folk skulle börja bränna upp sina dyra Nike-skor på sociala medier.

Ni gav blanka f-n i det.

Ni tog en risk.

För att ni tror på det goda eller för att tjäna pengar på det?

Vi i pk-maffian (jättemånga journalister, konstnärer, musiker, alla som bor på Söder i Stockholm) tror på det första, cyniker tror på det andra.

Kanske är det både och. Det spelar ingen roll egentligen, det finns ingen given motsättning mellan godhet och goda affärer.

"Believe in something. Even if it means sacrificing everything".

Ni på Nike lever faktiskt själva upp till er egen kampanjs slogan just nu.

Colin Kaepernick kan vara 2010-talets Muhamed Ali John Carlos och Tommie Smith, en av de mest inflytelserika idrottarna i vår tid.

Nu, ett coolt förslag: Efter fotbolls-VM förfasade vi oss över stjärnor som filmade och föll så fort någon kom i närheten av dem.

Vem står upp upp fair play kanske ni undrar?

Psst, vi i Sundsvall vet.

Ni på Nike har precis sajnat Emil Forsberg, ni vet att han kommer från GIF Sundsvall - som har allsvenskans hetaste spelare, tvåan i skytteligan, kaptenernas kapten Linus Hallenius.

Han som vägrar falla, gång på gång, även om han förlorar på det.

"Jag hatar fuskare" förklarade han i direktsändning i svensk tv efter att ha blivit blåst på en straff.

Jag ser kampanjbilder framför mig. Ansiktet, close up, som i Kapernick-kampanjen. Eller också en där han bara, tja, står.

Slogan, förslag: ”Stå upp - även när de andra faller”.

Dubbeltydiga ”Stå upp - även om de andra får straff” är inte så tokig heller.

Tja, det var bara det.

Nu är det upp till er.

Just do it.

TOPPEN: 82 procent av svenska folket.

BOTTEN: Orka det politiska efter valet-spelet.

