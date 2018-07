"Läge för himlande ögan-ansikten nu?"

Man vill ju inte lägga fenomenet med emojis till så många andra oroande händelser i världen just nu och se tydliga tecken på global fördumning.

Empire State Building i New York lyste upp i gult i måndagskväll.

Emoji-gult till och med.

The Royal Opera House i London tweetade storys som enbart bestod av piktogram - det vill säga emojis - under dagen och Kim Kardashian släppte en ny emoji eller en ny parfym eller både. Jag iddes ärligt talat inte undersöka storyn närmare, jag såg bara en retweeted tweet som löd så här:

”Yup, @Kim Kardashian is launching her new Kimoji fragrances o#WorldEmojiDay”.

Det kom förstås ett gäng emojs efter det i meddelandet, två shoppingbagar, ett läppstift och en vindpust för att vara exakt.

Här kan man kanske tänka sig att ett ansikte med himlande ögon vore på sin plats.

Men vi kan himla med ögonen och försöka förlöjliga alltihop hur mycket vi vill. Gudarna ska veta att det kanske är vad vi borde göra också, men det här barnsliga bildspråket är på väg att ta över hur vi människor kommunicerar med varandra - om det inte kickat skriven text till historiens sophög.

Över 900 miljoner emojis skickas varje dag i meddelanden - utan text. Bara ansikten, hjärtan, fotbollar eller vad det är, inga ord. Shoppingbagar. En persika. En skrattande katt. En vindpust eller tre.

Vad säger ni, läge för ansiktet med himlande ögon igen eller?

Emojis kom 1999 när Shigetaka Kurita, IT-tekniker på företaget NTT DoCoMo, skapade 176 enkla pixel-symboler för japanska smaprtphones.

Han gjorde dem själv utan att ha en aning om att han skapade konstverk av historisk betydelse. För två år sedan, 2016, köpte Museum of Modern Art i New York originalen och vad jag förstår har Shigetaka Kurita inte fått en yen eller dollar extra i ersättning (förutom sin lön) för sina verk.

Läge för en surgubbe här kanske.

Det finns 2 823 emojis som är godkända av Unicode, Facebook har hittills accepterat 2 666 så det finns ju möjligheter uttrycka känslor i bild på fejjan och Messenger.

Det är ju främst det vi har emojis till (vi är ju inte The Royal Opera House i London).

Kanske är det med så avdramatiserad blick vi ska se på emojis, som att de är ett komplement till ord och skriven text.

TOPPEN: De frivilliga som hjälper till bekämpa bränder.

BOTTEN: Trumps Europaturné.

ALLTINGS 10 i TOPP

1. THE KRISTET UTSEENDE

En epok i Medelpads musikliv är över. TKU gjorde sin sista spelning någonsin förra veckan. Tack för allt.

2. LES BLUES

Regerande världsmästare i fotboll efter seger 4-2 mot Kroatien. Välförtjänt ser vi.

3. TOUR DE FRANCE

Det bästa skälet att slå tv:n på eftermiddagarna just nu. Kanske det enda. Årets upplaga är mer raffinerad och spännande än på länge.

4. JULIAN ALAPHILIPPE

Suverän vinnare av första tuffa bergsetappen i TDF 2018. Såg ni?

5. STAGE 10

Inte bara för att det var första bergsetappen i årets TDF - det var första på grus också (en bit i alla fall). Fränt.

6. 93 MINUTER

Så länge var GIF Sundsvall bättre än serieledarna AIK. Vi försöker glömma vad som hände i 94:e minuten, okej?

7. ULF LUNDELL

Röt i veckan till mot Nya litteraturpriset (läs förra veckans krönika) som han dessutom är bland de nominerade till.

8. FILIP HÅLLANDER

Skrivit på för Pittsburgh Penguins i NHL men spelar en säsong till i Timrå IK.

9. ALEXANDER STEEN

NHL-stjärnan som har sommarcamp för unga hockeykillar i Sundsvall. Tredje året.

10. JAMES COMEY

Förre FBI-chefen - och republikanen (!) - som i veckan uppmanade amerikanarna att rösta på demokraterna i höstens mellanårsval.

Björn Brånfelt