Anton Hagman återvänder till Rix fm-scenen i Sundsvall: ”En riktigt rolig grej”

Anton Hagman kommer under Rix fm-festivalen i Sundsvall att bjuda på hans Melodifestivallåt "Kiss me Goodbye" och hans nya singel "Running in the dark".

– Det är så kul att det är många artister som åker tillsammans. Det är en riktigt rolig grej. Det är också många människor som kommer och tittar, vilket är jättekul, säger han.

Anton Hagman deltog även under Rix fm-festivalen i Sundsvall förra året. Sedan dess har han bland annat hunnit släppa sin första låt på svenska.

– Det råkade bara bli så att låten blev på svenska, och då kände jag: varför inte släppa den. Det blev som en fräsch nystart för mig.

Planerar du att fortsätta göra musik på svenska?

– Ja definitivt. Nu skriver jag mycket på det svenska språket. Det är väldigt lätt och går så snabbt.

Förra året deltog Anton Hagman i Melodifestivalen med låten "Kiss me goodbye".

– Det var superroligt och en riktigt bra start på min karriär. Det som har kommit efteråt har också varit jätteroligt. Hela förra sommaren var jätteintensiv med flera gig. Jag har träffat många människor och fått så många kontakter.

Anton Hagman berättar att det kan gå väldigt upp och ner, när han skapar nya låtar.

– När det går segt kan det gå flera veckor utan att jag ens vill röra en gitarr, och jag känner att det inte blir som jag vill. Det går inte att tvinga fram något, utan när det händer så händer det. Men när jag har ett kreativt flyt kan jag samtidigt sitta en vecka i sträck.

Det finns också planer för framtiden som går utanför Sveriges gränser.

– Jag vill kunna åka runt på festivaler i hela världen. Det är något jag verkligen vill göra. Sedan vill jag också kunna fylla arenor själv.

