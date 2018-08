Bildextra: Urkult dag två - stämningsfylld världsmusik

Dag två har anlänt av folkfesten och återigen samlas pilgrimerna, vallfärdarna och vandrarna i Nämforsen. Solen täcker himmelens kronverk och lyckas penetrera varje skymd skrå under träden. Humöret är på topp.

Aktivister och artister har varit igång hela dagen med västafrikansk dansverkstad och poesi. En av kvällens första artister var Badinkunda. En grupp bestående av koro-musikern Solo Cissokho med hans familj och vänner.

Härnäst var det bland annat dags för Gulaza som använde sig av och utvecklar de judiska och jemenitiska kvinnornas sångtradition. Publiken blev genast trollbunden av Igal Mizrahis sång som målade upp en melodisk dramaturgi och landskap. Även om man inte visste orden var känslorna universala.

Ale Möller*XenoMania tillträdde Den stora scenen klockan sex. Ale Möller och kompani var en imponerande samling musiker och nu hade även en stor skara av publik samlats. Olika instrument med många olika världsomspännande genres och influenser.

Med små medel såsom melodier och rytmer av en repetitiv men ständigt framåtskridande atmosfär skapade gruppen en trans-liknande känsla som inte kan jämföras med mycket annat.

Skymningen anlände och Katarina Barruk, den samiska artisten och jojkaren, anlände. En upplevelse som bara kan sammanfattas som transcendental. Musiken är en kollektiv upplevelse men inte olikt Gulaza målade Katarina upp ett vokalt narrativ av stämmor och melodier som bar lyssnaren genom tid och rum.

Alla som lyssnade befann sig i rummet men många verkade vara ute på en resa i det interna landskapet.

Iva Nova från Sankt Petersburg bokstavligen rev Den stora scenen då de klev på. Bandet var det ultimata valet när kylan blev mer påtaglig och resultatet var en explosiv fusion av folkmusik, psykedelisk rock och elektroniska danselement. Publiken får fritt spelrum att agera hur det passar dem och det finns ingen genre som begränsar.

– Come closer we russians but not dangerous russians, sa de.

Avrundade kvällen gjorde Cats and dinosaurs, The forbidden orchestra och Gnučči. The forbidden orchestra var ett av de framträdanden som stod mest under kvällen då de fem medlemmarna i gruppen spelade instrument som varit förbjudna eller kontroversiella för kvinnor att använda runtom i världen.

Fenomenet som är Gnučči var den sista artisten under kvällen. Beaten var aggressiva, lyriken aggressivare och ljusshowen extatisk. Dag två av tre är avklarad är det någonting vi ska ta med oss hem är det Gnuččis visdomsord:

– Ta på dig själv, du är vacker!