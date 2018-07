Celina är dj i en grabbig miljö: "Man syns och tar för sig" - Nu ska hon spela på Flottfestivalen

DJ Celda, eller Celina Dahlgren som hon heter är en riktig musikkännare. Hon lever ständigt med musik och har aldrig det tyst hemma. Hennes föräldrar var hårdrockare så när hon växte upp var ­musik en självklar del i hennes liv.

– När jag tittar på filmklipp från när jag var nyfödd är det alltid musik i bakgrunden. Genom min uppväxt har jag verkligen gått igenom all typ av musik. Andra intressen tröttnar jag på men inte musiken. Den är så kreativ och bred, säger Celina och fortsätter:

– Jag har alltid gillat att dansa och festa loss men aldrig gillat musiken som spelas. Så då tänkte jag, varför inte skapa min egen musik?

Det var dj-duon Rebecca och Fiona som först fick henne intresserad.

– De var så balla. Medan alla andra dj:s stod stilla så var de överallt. De stod och hoppade och dansade, och släppte verkligen lös. Jag är likadan så det kändes rätt att börja.

Hon började hemma framför datorn och försökte lära sig att mixa ihop två låtar utan att övergången blir tydlig. Senare fick hon ett halvtrasigt mixerbord att spela på. Musiken är hård och har mycket bas.

– Jag brukar säga att det är UK bass, hård underground techno. Inte direkt bröllopsmusik. Jag har fått frågan om att spela på bröllop, då brukar jag fråga om de vet vad jag spelar för musik. De får det jag spelar helt enkelt, jag är inte så ­anpassningsbar om man säger så. Jag tappar mig själv om jag spelar något annat.

Hon brukar också spela lugnare lounge musik, då på kulturföreningen Doc Lounge i Sundsvall. Det var så Flottfestivalens arrangör Joakim Tarberg hittade henne.

– Han var där och hörde mig spela. Han frågade efter mig bland folk, och ”liksom henne ska vi ha”. Nu är det mitt andra år i rad som jag uppträder. Det är coolt att spela på en flotte på vattnet. Det är verkligen en skön oas med fantastisk miljö.

Förutom Flottfestivalen brukar hon spela på nattklubben Oscar, och med föreningen Urskogen där hon är ordförande brukar hon också spela på olika platser.

– Vi har egna fester och är ett skönt gäng av konstnärer, musiker och dj:s som försöker liva upp Sundsvall. Vi vill lyfta ­undergroundscenen.

Celina är en riktig Sundsvallstjej som brinner för staden och för tjejer i dj- världen.

– Sundsvall har så ­mycket som ingen verkar se. Jag vill inspirera folk till att ­våga göra sin egen grej, speciellt tjejer. Det är viktigt att introducera tjejer till den här världen. Det är väldigt grabbigt. Min dröm är att kunna samla alla dj-tjejer i Sundsvall och fixa en spelning.

Inom musiken är det ­mycket­­ män och Celina har fått kommentarer efter spelningar.

– Det var en kille som kom fram och frågade mig vem som hade spelat. Någon annan gång har killar sagt åt mig vad jag ska spela. Vem är du som säger vad jag ska spela? Att vara dj anser folk vara grabbigt, lite dominant, man syns och hörs och tar för sig.

Den 28 juli spelar hon på Flottfestivalen i Viskan.

Celinas topp tre låtar:

1. För oss - Broder John och Ayla

2. No No No - Beirut

3. XXL - Briz och Martin Masarov