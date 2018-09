Kjell Höglund lika aktuell som någonsin – talar ut i känslosam intervju: "Konstig har jag varit hela livet"

Blir rötterna starkare när det blåser?

Rockpoeten Kjell Höglund förlorade sin första fru i cancer 2001, drabbades av sjukdomen epilepsi och blev till följd av det i mitten av 00-talet så förvirrad – och fick en så pass försämrad balansförmåga – att han raglade runt i centrala Västerås och hamnade i fyllecell, för att polisen trodde att han var berusad.

I dag ser livet annorlunda ut.

En augustieftermiddag traskar vi upp för trapporna i en lägenhetsbyggnad i centrala Västerås. I dörröppningen på tredje våningen står Kjell Höglund med ett varmt leende och släpper in oss i lägenheten där han bor sedan 2012 med sin hustru Clary.

Vad fick dig att falla för henne?

– En trappa, säger Kjell och skrattar.

– Det var faktiskt så. Jag tappade balansen när jag skulle gå ner för trappan, på Choys Garden faktiskt, och snubblade in i hennes armar medan hon stod och rökte.

– Vid det tillfället visste jag inte att han var kändis, men jag hade sett honom tidigare på stan. Jag frågade om han kom hit ofta, och han svarade: "Ja, för att dricka vin ibland och så". Då sa jag: "Du kan väl komma hem till mig och ta ett glas vin någon gång?" Kort därefter gifte vi oss, han flyttade in och på den vägen är det, ler Clary.

Giftermålet i Västerås stadshus höll dock på att sluta illa. Före vigseln började Kjell må kraftigt illa. Han höll på att trappa ned med sin epilepsimedicin.

– Jag hade aldrig sett honom få ett anfall, och trodde att det skulle hända när som helst. Vi klarade oss genom vigseln lyckligtvis nog, men dagen efter när han skulle gå ut från muggen ramlade han omkull, slog huvudet i golvet och började krampa. Jag blev livrädd och ringde ambulansen, säger Clary.

I dag tar Kjell sin medicin. Förutom en försämrad balansförmåga och ett minne som stundtals sviker – Clary är hans stöttande klippa – ger han ett livskraftigt intryck. Ögonen är pigga och lekfulla. Skrattet ligger ständigt nära till hands, som en varm filt över köket.

Hur ser en vanlig dag ut?

– Ja, du. Vi går upp och äter frukost. Sedan fixar vi oss i ordning och går ut. Tar ett glas vin på Bankiren, men de renoverar just nu så i sommar har vi gått till Choys.

På köksbordet ligger en bordsduk i blått som matchar de övriga färgerna i köket, liksom Clarys tröja. Där ligger även ett askfat och ett paket röda Level.

Röker du, Kjell?

– Nej, jag har faktiskt aldrig rökt i hela mitt liv. Jag har bara supit, haha. Men jag började ganska sent med drickandet. Både farsan och morsan var absolutister, men sedan hamnade jag i Stockholm, och där drack ju folk vin.

Tystnad.

Sedan tar Kjell, hittills ganska fåordig under vår pratstund, för första gången till orda på eget initiativ.

– Åh, vänta! Nu minns jag hur det gick till första gången jag drack alkohol! Vi skulle ha nattvarden av någon anledning, kanske skulle jag ta studenten. Då fick man en klunk rött vin. "Åh, fan vad gott", kände jag direkt. Så när jag flyttade hemifrån, till Stockholm, började jag dricka rött vin.

Har det blivit för mycket alkohol för dig i perioder?

– Ja, och jag dricker ganska mycket nu också. Men jag har gått över till vitt vin, eftersom jag började känna att rött vin hade en sådan påträngande smak. Men jo, jag dricker ganska mycket. Du får fråga Clary om hur mycket jag dricker. Hon säger att jag dricker dag och natt, haha.

Gör han det?

– Nej, det gör han inte. Det ser jag till, säger Clary strängt.

– Aj fan, replikerar Kjell snabbt, varpå de båda brister ut i skratt.

– Jag dricker aldrig starksprit. Någon gång har jag tagit en snaps till maten, om det är fest, men jag gillar egentligen inte det, säger Kjell.

Sedan 1971 har han spelat in 16 studioalbum. Det senaste, "Pandoras ask", släpptes 2006. I december 2017 gav han oväntat ut singeln "Dumhetens domstol", på vilken han pratade in en gammal outgiven text. Initiativet togs av hans skivbolag Atlantis.

– Jag skulle kunna tänka mig att göra en sådan sak igen, om de skulle vilja. Men ny musik skriver jag inte och så har det varit en lång tid nu. Jag skrev mindre och mindre för varje år och till slut blev det noll. Det är naturligt.

Inom kort kommer det dock finnas ett nytt album med Kjell Höglund-musik. 23-åriga visartisten Ellinor Brolin besökte för en tid sedan Kjell och frågade om hon dels fick tonsätta hans outgivna texter, dels göra covers på hans befintliga. Kjell svarade som vanligt ja.

– Att en man på drygt 70 år kan få en kvinna på 23 år att känna igen sig och relatera, det är speciellt. Han har verkligen sprutat ur sig fantastiska texter, säger hon.

Och Ellinor Brolin är inget undantag. En stor del av den yngre generationen har tagit till sig Kjell Höglunds musik. Han har en närmast ikonisk status i vissa kretsar. Och i Stockholm finns en nattklubb som en gång i månaden enbart spelar hans låtar.

Kjell besökte den klubben en gång. När vi pratar om minnet rullar en tår ned för hans kind.

Blir du känslosam?

– Ja, och jag blir väldigt stolt. När jag kom till den där klubben var det bara ungdomar där, som började skrika mitt namn när jag kom in ... Jag blir så glad över att de gillar min musik. Jag trodde att det bara var 80-åringar som gjorde det.

Senaste gången Kjell Höglund stod på en scen var på Bankiren 2016. Anledningen till den bejublade comebacken var att han skulle tilldelas stipendiet "Legitimerad legend" av Mikael Ramel och Wille Crafoord. När Kjell framförde "Genesarets sjö" brast han ut i tårar (se klippet nedan).

Var det sista gången du stod på en scen?

– Jag hoppas det, haha. Men får jag fler stipendium är jag väl så illa tvungen. Och jag vill gärna ha stipendium, för jag vill gärna ha pengar, säger Kjell och skrattar hjärtligt.

I december fyller Kjell Höglund 73 år.

Tänker du mycket på döden?

– Nä, aldrig faktiskt. Jag vet att jag ska dö, men jag har aldrig varit rädd för det. Visst, jag vill inte ha ont, och jag är väldigt tacksam över att jag inte har det just nu.

– Kjell har läst många ockulta böcker på engelska. Han tror på reinkarnation ... ja, han är ju lite knäpp, skrattar Clary.

– Men jag har ju inte blivit konstig nu, det har jag varit hela livet. Jag har aldrig trott att det finns någon död – man kommer tillbaka till jorden som människa, fast lite högre utvecklad. Jag tror att det hela blir en fortsättning på det som pågått. Men jag har inget minne av mitt förra liv. Jag tror snarare att man återföds med erfarenheten från tidigare liv gömd i kroppen, säger Kjell.

– Du ser vad svår han är, säger Clary.

Svår och enkel?

– Ja! Tack för komplimangen, säger Kjell uppriktigt.

Kjell Höglund är en obotlig optimist. Det lyser igenom under hela intervjun. Han utstrålar konstant glädje, värme och tacksamhet.

Rötterna blir starka när det blåser?

– Ja, det förändras inte.

Fakta

Namn: Kjell Höglund.

Född: 8 december 1945 i Östersund.

Familj: Hustrun Clary Höglund.

Bor: Centrala Västerås. Flyttade till Västerås 1990 tack vare sin första fru, Margaretha Höglund, som gick bort i cancer 2001.

Utbildning: Fil. kand (socialpedagogik, praktisk filosofi, sociologi). "På den tiden kunde man kombinera ämnen som inte ledde till att man fick någon särskild kompetens eller någon befattning", har Kjell sagt i en tidigare intervju med VLT.

Diskografi: Undran (1971), Blomstertid (1972), Häxprocess (1973), Beskervilles hund (1974), Hjärtat sitter till vänster (1975), Doktor Jekylls testamente (1979), Vägen mot Shangri-La (1980), Tidens tecken (1984), Hemlig kärlek (1986), Ormens år, (1989), Höglund forever (1992), Inkognito (1995), Kyptonit (2001), Pandoras Ask (2006).