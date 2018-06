Miss Li är tillbaka med ny energi: "Vi ska dundra på"

Linda "Miss Li" Carlsson har varit i offentlighetens öga sedan hennes medverkan i Så mycket bättre 2012 och är nu en av vår tids folkkära artister. Senaste gången Linda besökte Folkan Waterfront var 2014 och nu återvänder hon i augusti.

– Jag kommer ihåg att det var mycket som var nytt och det var en fantastisk turné. Jag hade ett jätteroligt gig på Folkan. Det var turnén efter "Så mycket bättre" så det var mycket som förändrades. Jag vill göra musik men är inte så förtjust i kändisskapet, säger hon.

All uppmärksamhet fick Linda att lägga Miss Li på is men sedan 2016 har hon släppt singlar under pseudonymen igen. I slutet av förra året släpptes albumet "A women´s guide to survival" som hon nu ska turnera med i sommar.

– Jag längtar jättemycket. Vi ska dundra på med låtar som folk känner igen. Jag älskar Neil Young men jag vet inte om han spelar låtar jag gillar. Jag vill att folk ska kunna gå därifrån och fått låtarna de längtat efter, säger hon.

Albumet har beskrivits som mer kommersiellt och har listats högt på topplistorna. Men enligt Linda är hon inte rädd för att beskrivas på detta sätt och tolv år in i karriären har det aldrig varit så kul att släppa musik som nu.

– Mottagande har varit fantastiskt och det är det album jag är mest stolt över. Nerven och nyfikenhet är kvar. Nästa album lär låta helt annorlunda. Så länge mina texter och mitt liv kommer fram är jag inte rädd, säger hon.

Jag lärde mig känna en ny Linda som gillar att vara hemma och ta det lugnt.

Förutom Waterfront har Linda besökt Sundsvall flera gånger. Pipeline 2006 var en av hennes första spelningar utanför Stockholm. Hon var då aktuell med sin första singel "Oh boy".

– Jag minns att vi kom iväg sjukt sent från Stockholm. Det var på den tiden vi körde och roddade allt själv. Vi soundcheckade svinsnabbt. caféet var halvfullt men de som kom var hängivna. Spelningen satte en standard, att vi är en enhet med publiken. Publiken är bandet, säger hon.

För Linda har det varit lärorikt att ta ett avbrott från Miss Li. Förutom att skriva musik till andra artister såsom Rihanna, har hon lärt känna sig själv på nytt.

– Jag lärde mig känna en ny Linda som gillar att vara hemma och ta det lugnt. Jag skaffade hundar, de påminner mig om att jag bara är Linda och kärlek jag ger dem får jag tillbaka, säger hon och fortsätter.

– Jag känner mig stolt över att jag inte behöver ha den där egoboosten för att känna mig nöjd. Jag är perfectly fine med att ha ett helt vanligt svenneliv. Jag vill bara göra bra musik och älska mig själv. Alla andra behöver inte älska mig.

Vad skulle du vilja göra utanför musicerandet?

– Jag har kommit på att jag inte är så jättebra på andra saker. Men när jag skrev en låt till Mariette i Melodifestivalen tillsammans med Sonny Gustafsson så sydde jag hennes kläder. Det var verkligen problemlösning och jag satt uppe varje natt. Sydde, klippte och gjorde vingar. Det är någonting som jag verkligen skulle kunna tänka mig att göra.