Musiken blev det värsta hon visste – nu har hon hittat tillbaka: "Jag tackade ja till livet"

När det inte fanns något motsvarande i Sundsvall flyttade 16-åriga Viola Martinsson till Stockholm. Där började hon på en musiklinje och musiken var framtiden.

– Musiken har alltid funnits där och min syster influerade mig. Jag bestämde mig bara för att köra. Jag sökte in till skolan, gick på audition och kom in. Då kände jag, det är detta jag vill göra resten av mitt liv, säger Viola och fortsätter:

– Just då reflekterade jag nog inte så mycket över att jag som 16-åring bodde helt själv i en storstad. Det är nu i efterhand jag tänker på hur modigt det ändå var. Såklart var det tufft ibland att bo så långt hemifrån men jag hade jättemycket stöd av mina föräldrar. Mamma ringde och väckte mig innan skolan. Min musiklärare blev också som en extra mamma.

När Viola avslutade sina studier förändrades hennes tänk kring musiken. Hon var mitt i staden där musikbranschen var som störst, men det kändes inte rätt.

– Jag slutade med musiken. Det var det värsta jag visste. Det var bara massor med vassa armbågar. Att ha en karriär blev viktigare än att vara snäll och bry sig om människor.

För att byta sammanhang flyttade hon till Frankrike under en period. Hon gick in i en depression och var besviken på hela musikbranschen.

– Allt var mörkt och jag var frustrerad. Men när man är där nere måste man göra något. Hitta ett sätt att komma ur det mörka. Jag hittade ett sätt att uttrycka mig på, genom att börja skriva egna texter.

Genom ett arbete på bageri kom hon i kontakt med en man som gjorde reklam. Hon blev tillfrågad att vara reklamröst och tackade ja. Det blev reklam för Lindex, Ikea och sedan fick hon sjunga låten ”Made Of” i Volvoreklamen.

– Det jag älskade med musiken kom tillbaka och jag började tacka ja till livet.

Men Stockholm var inte rätt. Trots att musikbranschen var stor där valde hon att flytta.

– Jag vacklade fram och tillbaka, men bestämde mig. Det blev Umeå. Viktigast är att jag mår bra, och det gör jag här uppe. Jag gillar mindre städer, det känns lite mer som hemma.

Viola sjunger i ett band, frilansar och försörjer sig på musiken. Tidigare i år släppte hon sin första egna ep, ”You heaven me” tillsammans med Alexander Wallin.

– Namnet handlar om att det alltid finns ett avstånd mellan oss människor. En rymd mellan. Vi kan stå jättenära varandra på busstationen men ändå så är det ett stort avstånd.

Med ep:n kommer Viola uppträda på Sundsvall Block Party den 24 augusti.

Om Viola

Ålder: 27 år

Född: Söråker

Bor: Umeå

Gillar att göra: Vara ute i naturen och spela pingis

Topp tre favoritlåtar:

Frank Sinatra - One for my baby

Margot labourez les vignes

Beyoncé - All night

Drömmer om: Att vi ska börja titta upp och mötas igen

Aktuellt: Sundsvall Block Party 24–25 augusti