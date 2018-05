Red Mecca splittras och avslutar på hemmaplan: "Känns som ett värdigt avslut"

Red Mecca har varit Jan Strandqvists hjärtebarn sedan starten 1997. Till och från har han varit aktiv med projektet och 2013 blev Frida Madeleine fast medlem och har varit det sedan dess. Under de här fem åren har duon levererat fyra album, turnerat i Sverige och ute i Europa och byggt upp en trogen fanbas. I maj släpptes deras fjärde och senaste platta "I See Darkness In You" – strax efter gick Frida Madeleine ut med att hon kommer att lämna bandet.

– Det har varit lite blandade känslor den senaste tiden, lite som en bergochdalbana. Men nu känns det bättre för att jag har fått inse att det här inte bara innebär ett slut – utan att det också är början på någonting annat, säger Jan Strandqvist.

Men innan de går skilda vägar musikaliskt väntar en releasefest för nya plattan – som nu också blir en avslutningsfest. Planen för spelningen var att den skulle hållas på Konsertteatern i Sundsvall men efter Fridas besked valde de att byta lokal.

– Vi kände att vi måste få göra ett avslut tillsammans och det kommer vi att göra på Pipeline, säger Jan och Frida Madeleine fortsätter:

– Det känns som ett värdigt avslut. Teatern hade också varit fett men att få göra det här på Pipeline känns rätt. Det var där vi började och nu får vi även avsluta där. Det känns fint, säger Frida Madeleine.

Spelningen blir på lördag den 2 juni och förband är Lizette Lizette och kvällens DJ är Daniel Westin. Red Mecca har inte spelat på Pipeline på tre år, och nu när de är tillbaka på hemmaplan slår de på stort med bland annat visuella effekter gjorda av Christian Godin.

– Ja, det här kan man ju inte missa om man gillar sådant här, säger Jan och skrattar innan han fortsätter:

– Vi kommer att spela mycket från det nya albumet, men vi har också valt ut det som känns rätt att spela. Eftersom det blir vår sista spelning tillsammans så vill vi ju göra något speciellt. Av naturliga skäl kan man inte se detta igen, men vi vill att det ska kännas unikt även av andra anledningar, säger Jan.

Att Frida valt att hoppa av var något som Jan hade föreställt sig innan, men inget han var beredd på. Anledningen grundar sig mycket i att Frida under hösten haft svårt att hitta glädje i projektet på det sätt hon tidigare gjort.

– Hela 2017 var väldigt kämpigt för mig. Det var mycket som hände i privatlivet och med bandet. Red Mecca har länge varit min trygga punkt, min grund att stå på. Men när vi gjorde det här albumet blev jag tvungen att reflektera över vad jag vill göra, vart jag är och vart jag är på väg. Och i det kände jag tyvärr att jag inte har drivkraften kvar längre, säger Frida.

Jag har jämfört det med att avsluta ett långt förhållande, en kärleksrelation.

Hon berättar att det var jobbigt att skriva musik, att planera och att se någon framtid i projektet. Det tog nästan ett helt år innan hon kom till insikten att det var tid att stiga åt sidan.

– Jag vill att Red Mecca ska drivas fram av någon som verkligen brinner för det och kan göra det hundraprocentigt. Jag känner tyvärr att jag inte är den personen länge. Trots att jag älskar det här projektet – och det är nog just därför jag gjorde mitt val att lämna, säger Frida.

Valet i sig var tufft att ta för Frida, sedan var det tid att lägga fram det för duons andre hälft.

– Det var skitjobbigt. Jag har jämfört det med att avsluta ett långt förhållande, en kärleksrelation. Vi har varit så nära, gått genom allt med varandra och så helt plötsligt ska man dra sig ur. Samtidigt var det också en lättnad när jag fick det ur mig. På något sätt har min och Jans relation stärkts efter det här. Så det har både varit jättejobbigt och jättehärligt.

Någonstans i bakhuvudet hade Jan haft en känsla av att Frida inte skulle vilja hålla på med Red Mecca lika länge som han själv tycker att de ska göra.

– När jag fick hennes meddelande uppstod en halvtimmes haveri. Jag bara stod på balkongen och rökte upp ett helt paket cigaretter. Jag tänkte att det inte kunde stämma, att jag hade läst fel och att "hon kan ju inte hoppa av". Men ganska snabbt vände jag det till något bra, säger Jan och fortsätter:

– Jag kommer nog ta en paus i sommar men sedan fortsätta med Red Mecca till hösten – i vilken form det blir då vill jag inte avslöja än.