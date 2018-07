Samir och Victor lockade tusentals till Stora torget – se alla bilder här

Den stundtals hundra meter långa kö som ledde till bordet där Samir och Viktor satt och signerade tröjor, kepsar och affischer, avslöjade vilka som var kvällens dragplåster.

Trots det tog den populära duon mellansnacket i akt för att uppmärksamma artisterna som hade stått på scenen tidigare under kvällen.

– Vi måste passa på att hylla de som har uppträtt före oss, sa Samir Badran och publiken svarade med ett av kvällens många högljudda jubel.

För innan det att Samir och Viktor bjöd sundsvallspubliken på medodifestivalenhitsen ”Shuffla”, ”Bada nakna” och ”Groupie” så hade de tusentals besökarna redan fått ta del av flera uppskattande uppträdanden.

Bland annat bjöd gruppen High 15 på sin senaste singel ”When we were kids” och sundsvallssonen Adde Chruzander charmade besökarna med en cover på Ed Sheerans ”Give me love”.

Däremellan gjorde sundsvallsbon Oscar Gustafsson scendebut med en egenskriven låt.

– I vanliga fall hittar ni mig bakom baren på O´learys, avslöjade han efter sitt uppträdande.

Nästa tisdagskväll är det dags för näst sista Sundsvall bjuder för denna sommar. Den första artisten äntrar scenen klockan 19.00 och en timme senare är det dags för huvudakten Linda Pira.

FLER BILDER FRÅN KVÄLLEN: