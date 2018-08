Stiftelsen lyste upp mulet Skule: "Det här är livet"

Med en uttalad ambition att skriva ärliga texter på svenska och inte krångla till det i onödan har kvartetten från Ljungaverk i Ånge sedan debuten med samma namn 2012 kommit att bli ett av landets största rockband med en enorm lyssnarskara och lyssnarsiffror på streamade medier som de flesta svenska artister bara kan drömma om. Det är också svårt att prata om Stiftelsen utan att nämna frontmannen Robert Petterssons och Ånges andra stora musikakt, det än mer populära Takida, som kommit att bli ett av Nordens största rockband.

2017 släppte Stiftelsen sitt fjärde och senaste album "Allting låter som Slipknot" och under den efterföljande turnén i sällskap med just Takida slog man bland annat publikrekordet på anrika Dalhalla. Även om något publikrekord inte var hotat under lördagskvällens konsert i Skule var det en förväntansfull publik som samlats i sluttningarna vid bergets fot.

Längst framme vid scenen hade Laila Bergman och Moa Ringberg, inbitna Stiftelsen- och Takidafans båda två, tagit plats redan två timmar innan utsatt konsertstart.

– Under förra året blev det ett 30-tal spelningar med Takida och Stiftelsen och på de senaste fyra åren sammanlagt är jag uppe i cirka 85 stycken. Det här är livet, sade Laila Bergman.

Skule Naturscen är en scen där vädrets makter har minst sagt stor inverkan på konsertupplevelsen. Med dryga halvtimmen till konsertstart öppnade sig himlen och regnet öste ner, bara för att sluta lika tvärt på just utsatt konsertstart. Lagom till det att publiken tråcklat av sig sina regnponchos och återvänt från de platser de sökt skydd undan regnet på var det så dags för Stiftelsen att slå an kvällens första ackord.

Att bandet älskar att spela musik tillsammans och att få spela för sina fans märktes tydligt. Såväl Robert Pettersson som övriga medlemmar var på ett strålande humör, ett humör som smittade av sig på publiken och lyste upp det för kvällen annars lite mulna Skule.

