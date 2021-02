Noll mål framåt för GIF mot Gefle – stjärnanfallarens ord efter förlusten: "Lite krampaktigt"

Missa inte: Offsidemål, målvaktsblunder och brända lägen – se det hetaste från mötet mellan Giffarna och Gefle

GIF Sundsvall tog emot Gefle IF i första träningsmatchen 2021. Då blev det förlust och noll mål framåt.

GIF ägde mycket boll, särskilt inledningsvis, fram till gästernas 1–0 där målvakten Oscar Jonsson stod för en miss och gav Gävlegänget, och den tidigare Sundsvallsforwarden Leo Englund, ett gratismål.

– Det så ut ungefär som jag förväntar mig att en första match ser ut. Sen är det första målet vi släpper in som sätter prägel på hela matchen tycker jag. De har inget i övrigt och så ger vi dem ett mål. Det får vi lära oss av, att vi kan inte ge bort mål på det sättet, säger Henrik Åhnstrand.

Men det fanns ändå ljusglimtar han tar med sig från mötet.

– Jag är nöjd med grabbarnas vilja och attityd och det nya systemet när vi försökte pressa dem, säger han.

Anfallsspelet beskriver han som trevande och långsamt. Något som anfallaren Linus Hallenius håller med om.

– Det är lite krampaktigt offensivt, säger han.

– Vi har mycket att sätta med boll offensivt, eftersom det är lite nya gubbar och nya positioner. Men de har en bra grund att stå på. Det är bolltrygga spelare som hade mycket boll redan förra året, nu ska vi bara justera så att vi skapar fler chanser och skapar mer farligheter. Men det tar tid att få det där automatiskt.

Hur är känslan att vara tillbaka och lira?

– Fantastiskt, otroligt roligt. Det är här jag vill spela och jag tror att det blir ett häftigt år. Det har ju liksom bara börjat. Det är något vi ska göra tillsammans allihopa och förhoppningsvis får folk komma och kolla på matcherna när det börjar bli vår och sommar.

Om en vecka väntar motstånd i form av Dalkurd i Nordichallen. Fram tills dess har GIF en hel del att fila på.

– Vi måste dissekera den här matchen. Det är ett nytt system och mycket att jobba med och vi kommer att titta på hela spelet. Man märker att vi inte är vana vid anfallsspelet när vi har så mycket boll. Nu måste vi hinna gå igenom både försvarsspel och anfallsspel och ta lärdom från den här matchen, säger Henrik Åhnstrand.

► Matchen

GIF Sundsvall–Gefle IF 0–2 (0–1)

Mål: 0–1 (31) Leo Englund, 0–2 (85) Ibrahim Alhassan.

► Så spelade GIF Sundsvall

Startelvan: Oscar Jonsson – Anton Eriksson (ut, 89), Alexander Blomqvist (ut, 81), Teodor Stenshagen – Niklas Dahlström, Paya Pichkah, Pontus Silfwer (ut, 63), Cihan Sener, Dennis Olsson (ut, 89) – Pontus Engblom (ut, 63), Linus Hallenius (ut, 63).

Avbytare: Tobias Hellström (mv), Jesper Carström (in, 63), Ludvig Nåvik (in, 63), Johan Bengtsson (in, 63), Ludvig Pärlenskog (ut, 89), Alexander Jonsson (ut, 89), Gray Hoffman (in, 81), Edwin Dellkrans och Hugo Bergman.

► Nästa match

Lördag 13 februari (15.00): GIF Sundsvall–Dalkurd FK.