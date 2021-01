Norrdans prisas av svenska teaterkritiker

"Ständigt uppdaterade Norrdans tillgängliggör högkvalitativ danskonst för en bred publik. Pandemiåret 2020 ingrep de innovativt i vardag och verklighet. De tog tillbaka folkdansen från främlingsfientliga krafter i vilda Vi kan göra va du vill och uppmanade till handling i Our house is on fire. Den norrländske glesbygdsmannen närmades i communityprojektet öm.tålig, och när människor tvingades isolera sig under pandemin levererade Norrdans take away-hemkörd dans utanför deras fönster."

Så skriver Svenska Teaterkritikers Förenings jury som motivering till att Norrdans får 2020 års Danspris. Priset består av äran och en litografi av Brit Swedberg.

Föreningen ger också fjolårets Barn- och ungdomspris till scenografen Märta Fallenius. Marionetteatern, och Teaterpriset till ljusdesignern Ellen Ruge, som bland annat ljussatte Norrlandsoperans "Don Giovanni".