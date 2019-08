Norrlandsderby mellan två lag i tveksam form – så ska GIF vända negativa trenden: "Vi ska bara göra vårt"

Matchen

Lördag 10 augusti (18.00): GIF Sundsvall–Östersunds FK.

Läget i laget

David Myrestam (symfys/magmuskel) och Teodor Stenshagen (lår) missar matchen. Juanjo Ciércoles är avstängd.

Omar Eddahri är tillbaka i träning men kommer inte att vara aktuell för spel i derbyt mot Östersunds FK.

Så spelar GIF Sundsvall

(preliminär uppställning)

Startelvan: David Mitov Nilsson – Carlos Moros Gracia, Eric Björkander, Alexander Blomqvist – Jonathan Tamimi, David Batanero, Tobias Eriksson, Pa Konate – Pol Roigé, Marc Mas Costa, Oliver Berg.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Nils Eriksson, Pol Moreno, Paya Pichkah, Jesper Carström, Oliver Berg, Chidi Omeje.

Tränarsnack

Joel Cedergren, GIF Sundsvall: "Vi vet alla att vi har varit i en situation som varit tuff för oss och så är det fortsatt, men sen då med mycket folk kunna ta möjligheten att göra något riktigt bra av den."

Vad säger du om läget i motståndarlaget?

"De har och håller fortfarande på att bygga om sitt lag, så de kanske inte är lika starka som förr när de hade spelare som Ghoddos och Sema. Men de har stunder i sina matcher som är fortsatt starka. Sen är det ett derby så vi kommer absolut inte underskatta dem, vi ligger fortfarande efter dem i tabellen och vi har haft det svårt så vi är ödmjuka inför uppgiften."

Vad ska ni göra för att bryta ner dem och gå ifrån med en vinst?

"Östersund är ett lag som vill, precis som vi, ha mycket boll. Så vår uppgift blir att pressa dem så de inte har för mycket boll. Senast så fick de ha för mycket boll i andra halvlek, vilket gör att de blev starkare än oss trots att vi var bättre i första. Så den viktiga delen blir vem som tar taktpinnen."

Spelarsnack

David Mitov Nilsson, GIF Sundsvall: "Laget förtjänar inte att ligga sist, men läget är som det är och vi ska göra så gott det går för att vända på detta."

Mindre än en vecka sen du landade i Sundsvall, hur känns formen?

"Jag har hållit igång med Norrköping sedan januari och har tränat i tuff konkurrens med Isak (Pettersson) så formen känns bra. Så det kanske blir så att man får slängas in direkt i hetluften, men det är bara kul"

Hur känner och tror du att det kommer gå på lördag?

"Jag är positiv, det ska bli jättekul eftersom att jag hört att det är denna matchen det kommer vara fullsatt på arenan så det kan ju inte bli bättre. Vi möter ett Östersund som har lite andra frågetecken på spelare och form. Vi ska bara göra vårt och göra så gott det går helt enkelt."

Du slängs in i hetluften med ett derby direkt, känner du dig redo för det?

"Jag har varit med om det tidigare, min debut för Norrköping var Östgötaderbyt mot Åtvidaberg inför 16000 personer på läktaren. Det var bara att köra då och det är samma sak nu, när man väl är på plan så blir man inte nervös och tänker inte så mycket utan man bara kör."

Notera att ...

... Nyförvärvet från IFK Norrköping David Mitov Nilsson är spelklar och förväntas starta i derbyt.

... Juanjo Ciércoles missar matchen på grund av avstängning.

... Avstängning väntar även för Carlos Moros Gracia, Jonathan Tamimi, Alexander Blomqvist och Oliver Berg vid ytterligare ett gult kort.

... Östersund har enbart gjort fyra! mål på bortaplan på åtta matcher.

... GIF Sundsvall har inte vunnit sedan den 29:e april, då på hemmaplan mot Falkenbergs FF.

... Östersund har en vinst på samma antal matcher som Giffarna inte vunnit en enda.

Så följer du matchen

På plats på NP3 eller via vår vår liverapportering i textform. Utöver det finns sändningarna från C More och Radiosporten att tillgå.

Nästa match

Lördag 17 augusti (16.00): Hammarby IF–GIF Sundsvall.