Sundsvallsorkestrar i filmmusikens värld – Harry Potter och Star Wars i konsert på lördag

Båda orkestrarna har en lång historia. Men under de 32 år som Thomas Gathe lett Sundsvalls Blåsorkester har de inte samarbetat – förrän nu.

Nu fyller musiker från blåsorkestern upp Sundsvalls Orkesterförening till en fullbesatt symfoniorkester med bland annat tre tromboner, tuba, fyra horn, piccolaflöjt, basklarinett, kontrafagott och stort slagverk. Det borgar för mäktiga klanger, och panoramaklanger är filmmusikskaparnas favoritmeny.

Från blåsorkestern kommer också presentatören Jan Lundgren, pyroteknikern/tubaisten Mats Hedin som lovar en sprakande visuell överraskning – och inte minst konsertens dirigent, Thomas Gathe.

– Jag är fostrad i blåstraditionen, så det är annorlunda och roligt att arbeta med stråkar. Det blir andra klanger och jag får lära mig mycket, säger han.

Medan Sundsvalls Blåsorkester ofta har filmmusik på konsertprogrammen är det ovanligare för stråkorkestrarna, menar han.

– Jag fick frågan att dirigera orkesterföreningen och fick välja repertoar. Jag tyckte filmmusik kunde vara kul för den också. Utan filmmusikskapare som John Williams hade det kanske inte funnits så många symfoniorkestrar i dag. Han har gjort den folkkär, säger Thomas Gathe.

I konserten spelas musik från Harry Potter, Star Wars, Cinema Paradiso, Wonder Woman, Hobbit och Pirates of the Caribbean. Oftare än de flesta anar är det nämligen stora symfoniorkestrar som spelar när det ska vara storslaget, dramatiskt, sorgligt, farligt, krigiskt eller kärleksfullt i de stora internationella spelfilmerna och dator- och tv-spelssuccéerna. Därmed hör vi symfoniorkestrar lite varstans i stugorna utan att veta om det - och det gäller inte minst de unga.

Det passar bra för Sundsvalls Orkesterförening, som har en uttalad policy att satsa på de unga. Båda orkestrarna har medlemmar som fortfarande går i kulturskolan, men inte minst hoppas man att repertoaren ska locka en ung publik till den här konserten.

Konserten ges lördag den 26 januari 15.00 i Tonhallen.

