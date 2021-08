Norska Blinkfestivalen fortsätter – William Poromaa bästa svensk i jaktstarten

Tidigare under torsdagen inleddes Blinkfestivalen med backloppet Lysebotn Opp. Flera svenska åkare är med och tävlar på rullskidorna och då var bland annat Charlotte Kalla och Jens Burman i topp.

Under kvällens jaktstart var det återigen en del svenskar med i toppen av resultatlistorna.

Efter att ha kvalat in sig genom prologen tidigare under kvällen lyckades William Poromaa köra in på en fjärdeplats i jaktstarten, med tiden 30:11.5. Bara en tiondels sekund bakom tredjeplatsen.

Åsarna IK-åkaren Jens Burman och Faluåkaren Oskar Svensson hamnade lite längre ner, på en sjunde- respektive niondeplats.

På damsidan toppade Maja Dahlqvist placeringen bland svenskarna. Falu-åkaren kvalade in sig till jaktstarten efter en femteplats i prologen på 2,4 kilometer. Väl där, i det lite längre loppet, lyckades 27-åringen landa på en åttondeplats med tiden 25:49.

Norskan Tiril Udnes Weng tog hem loppet med tiden 24:33. Bara tre tiondelar av en sekund snabbare än släktingen och skidstjärnan Heidi Weng. Nästa svensk på listan var Hedda Bångman som körde in på plats 18.